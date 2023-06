Qué familiares de AMLO han respaldado a Marcelo Ebrard rumbo a la candidatura presidencial

Marcelo Ebrard cuenta con el apoyo de funcionarios internacionales (REUTERS/Henry Romero9

El ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, inició su recorrido por los estados de la República mexicana tras haberse registrado como aspirante a la candidatura presidencial por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En esta nueva etapa política del ex canciller, distintos actores políticos, nacionales e internacionales, se han sumado al respaldo de Ebrard. No obstante, no sólo funcionarios públicos se posicionaron a favor, algunos familiares del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se han enlistado con el aspirante.

Recientemente en la primera asamblea informativa de Marcelo Ebrard con jóvenes dio a conocer su propuesta para crear la Secretaría de la Cuarta Transformación en 2024, la cual estaría encargada de proteger las obras y programas que han impulsado en el gobierno de AMLO.

Ante esto, el aspirante a candidatura indicó que sería Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de AMLO, quien sería el encargado de dicha estancia gubernamental, haciendo alusión así, por primera vez, a una posible alineación de su gabinete en caso de obtener la victoria en ambas contiendas.

Andrés Manuel López Beltrán, podría sumarse a Marcelo (REUTERS/Tomas Bravo/File Photo)

Marcelo Ebrard resaltó las virtudes del joven, a quien señaló como el mejor encargado para encabezar la Secretaría, en caso de que aceptará.

“Un joven muy destacado, brillante que es Andrés Manuel López Beltrán a dirigir la Secretaría en caso de que él acepte, él sería quien estaría yo pensando”, resaltó.

Poco antes de que se llevará a cabo el Consejo Nacional de Morena, donde se definió el método de selección de su candidato, el hermano del primer mandatario federal, Pio López Obrador se pronunció a favor de Marcelo Ebrard y llamó a los morenistas a respaldar al aspirante.

En un video publicado en redes sociales, el coordinador general de la Asamblea Fundacional de Morena en el estado de Chiapas hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a la presentación del libro autobiográfico del entonces canciller, no obstante, no dejó pasar la oportunidad para mostrar su apoyo rumbo a las elecciones del 2024.

Pio López aseguró que el ex titular de la SRE es la mejor propuesta para seguir con el proyecto de la Cuarta Transformación, pues destacó las cualidades de Marcelo Ebrard, quien ha trabajado con el presidente Andrés Manuel desde varios años atrás.

La jefa de Gobierno dejará su cargo este 16 de junio

“Desde Chiapas hago un llamado respetuoso, fraterno y solidario para invitar a todas las mujeres y a todos los hombres libres de México y a la sociedad en general para que se sumen a un gran proyecto de nación que encabeza nuestro compañero Marcelo Ebrard”, destacó en su video.

Cabe resaltar que desde tiempo atrás, el hermano del primer mandatario federal se había enlistado con el ex canciller. Sin embargo, no fue el único pariente de AMLO quien se pronunció a favor de una “corcholata”.

José Ramiro López Obrador lanzó un video en redes sociales, el mismo día que su hermano, para apoyar los procesos de Morena, no obstante, a diferencia de Pio López, mandó su respaldo a Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Marcelo Ebrard y el respaldo internacional

En el marco de la reunión del cónclave morenista, distintos funcionarios internacionales mandaron mensajes de apoyo al ex canciller mexicano, de los cuales destacan las felicitaciones del ex presidente de Uruguay, José Mujica.

El expresidente de Uruguay se pronunció a favor de Ebrard (Collage/Franco Fafasuli)

A través de una llamada, el ex mandatario del sur resaltó las virtudes y trabajo de Marcelo Ebrard, a quien pidió no olvidar a los países hermanos en caso de ganar las dos contiendas.

“Don querido Marcelo Ebrard, me acabo de enterar que vas a apostar tu compromiso, tu esperanza para tratar de que tu partido se mantenga en el camino de las realizaciones en el cual está. Creo y sé que por tu temperamento vas a poner lo mejor de ti.”, destacó.