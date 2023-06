Martinoli respondió una crítica de Jorge Pietrasanta durante la narración del México vs Panamá

Durante la crónica del encuentro de México vs Panamá, Christian Martinoli se refirió a un tuit de Jorge Pietrasanta donde habló sobre el trabajo del equipo de Azteca Deportes.

Después de haber caído en la ronda de semifinal ante la selección nacional de los Estados Unidos, México enfrentó a Panamá para disputarse el peldaño de bronce. El encuentro sembró diversas impresiones entre aficionados y expertos por su trámite, pero uno de los momentos más destacados fue cuando Christian Martinoli respondió una crítica de Jorge Pietrasanta,

Corría el minuto 66 cuando el equipo de comentaristas de Azteca Deportes narró un tiro libre para México. En ese momento, el líder del equipo reiteró que la Liga de Naciones de la Concacaf es un “torneo que no existe”, demeritando su organización y el papel del combinado tricolor en él. No obstante su comentario habría estado dirigido a una crítica realizada por Jorge Pietrasanta en sus redes sociales.

“Escucho ‘torneo que no existe’ Entonces ¿para qué lo narras?” fueron las líneas que escribió el cronista deportivo y panelista de ESPN por medio de su cuenta verificada de Twitter @J_Pierta.

Christian Martinoli se refirió a una crítica de Jorge Pietrasanta en vivo (Instagram)

Al respecto, Christian Martinoli hizo referencia a la publicación y no dejó pasar la oportunidad de su intervención en vivo para hacerlo notar. Si bien no mencionó a quién iba dirigido su mensaje, la interacción por redes sociales hizo pensar a los aficionados que fue una respuesta a su colega.

“Un torneo que claramente no existe, doctor. Claramente no existe (pero aquí estamos) como siempre. Nosotros sí estamos. Hay otros que quisieran estar y no están (...) pero qué tal nos están escuchando. No nos escuchen. Si nunca te ha gustado, a parte te echaron de todos lados. Es correcto. Hay cada cosa”, expresó en los micrófonos.

Cabe mencionar que años atrás, tanto Martinoli como Jorge Pietrasanta pertenecieron a las dos empresas de televisión con mayor rivalidad en el espectro público de México, es decir, TV Azteca y Televisa, En ese sentido, podría existir un antecedente de hostilidad entre quiénes llegaron a abanderar dicha competencia en los medios de comunicación.

Jorge Pietrasanta condenó la postura de Christian Martinoli (Twitter)

Jorge Pietrasanta no dejó pasar el comentario emitido por Martinoli y respaldado por Luis García y Luis Roberto Alves Zague. Al respecto, afirmó que “Si este torneo (Nations League) no existe, entonces ¿por qué la hacemos tanto de ped* por la pobre exhibición del Tri? No debería importar”, fue la respuesta que dio a conocer horas después por medio de la misma red social.

Aquella no fue la única inconformidad que Martinoli dio a conocer. De hecho, el motivo principal de su disgusto fue el desempeño mostrado por la selección mexicana durante la ronda de eliminación de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Una vez fuera del aire, el cronista de Azteca decidió continuar con sus comentarios en torno a la participación de los dirigidos por Diego Cocca en sus redes sociales oficiales. Al respecto, escribió que:

“Terceros en un torneo que no existe”, por medio de su perfil identificado con el nombre de @martinolimx.

México se quedó con el tercer lugar de la Liga de Naciones de la Concacaf (Twitter/ @miseleccionmx)

¿Cómo le fue a México en la Liga de Naciones de la Concacaf?

Con la victoria ante el combinado de Panamá, la selección mexicana logró quedarse con el tercer puesto de la Liga de Naciones de la Concacaf, un certamen que nunca ha podido llevarse el tricolor. El primer lugar se lo adjudicó el combinado de las barras y las estrellas luego de imponerse por dos goles a cero en contra de los canadienses.

El papel del equipo dirigido por Diego Cocca, de hecho, sembró dudas entre la afición y expertos. Y es que luego de haber empatado ante Jamaica en la fase de grupos y caído en la semifinal ante el rival de la región, el proyecto vigente ha tenido que lidiar con la presión latente que acarrea desde la disputa del Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, Diego Cocca pidió el apoyo de la afición.

“Gigante no hay en ningún lado, el futbol está muy parejo. A México lo hace gigante su gente y para tener ese poderío necesitamos estar todos juntos. Cuando vean que de este lado hay convencimiento de trabajar todos juntos, entonces ahí sí pensaremos en ser gigantes”, declaró el timonel ante los medios de comunicación.