Mario Delgado aseguró que Morena no interpondrá sanciones a “corcholatas”

Mario Delgado defendió los procesos de selección.(Foto: Twitter/mario_delgado)

El líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, reveló que el partido no emitirá sanciones a ningún aspirante a la candidatura presidencial en caso de realizar actos en contra de normas electorales.

A través de un comunicado, el presidente del partido guinda explicó que los seis participantes a la Coordinación de Defensa de la Transformación (CTD) se han comprometido para llevar un proceso limpio, por lo que, si incurren en acciones irregulares, será el “pueblo” quien deba poner tales sanciones.

En este sentido, Mario Delgado resaltó que dicho proceso no tiene características jurídicas, sin embargo, sí están fundamentadas en procesos constitucionales de autogestión.

El líder del partido acompañó a las corcholatas (REUTERS/Henry Romero)

“Desde el partido no los podemos sancionar porque no es un proceso jurídico sino un proceso interno de organización, si lo infringen será la gente la que evalúe si cumplen o no sus compromisos. Está a prueba su lealtad al movimiento y el respeto a su palabra empeñada. Todos se comprometieron a que primero el proyecto y luego la persona, entonces la sanción será por parte de la gente, no del partido”, destacó.

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) emitiera las prohibiciones a las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los de aspirantes de los partidos aliados, Morena aseguró que tales medidas ya habían sido contempladas previo a la realización del Consejo Nacional del partido guinda—llevado a cabo el pasado 11 de junio—por lo que descartaba irregularidades.

Tras las quejas electorales de diversos partidos políticos a las autoridades correspondientes, Mario Delgado destacó la legalidad de los procesos internos del partido, los cuales, formalmente, se llevarán a cabo del 28 de agosto al 6 de septiembre, cuando se levanten las encuestas correspondientes y se de el resultado del proceso respectivamente.

Descartó que existiera intenciones de promoción ilegal de los aspirantes, considerado actos de campaña anticipada, pues aseguró que es una organización interna que es válida es estatutos partidistas.

Las corcholatas se registraron este 18 de junio (REUTERS/Henry Romero)

“Está claro el mandato del Consejo Nacional, que no se trata de promover persona y está prohibida la promoción personalizada. También hemos hecho explícito de que no hay ninguna competencia o proceso alguno por alguna precandidatura. Estamos en la organización de nuestro movimiento para informar sobre los avances de la Transformación”, destacó el líder morenista.

Cabe destacar que este 18 de junio se oficializó el registro de los seis aspirantes a la candidatura presidencial, quienes incursionarán en el proceso de selección para ser el abanderado del partido. No obstante, un día antes, el órgano electoral habría validado las medidas cautelares y prohibiciones al partido guinda.

Las autoridades electorales ordenaron a Morena a respetar los tiempos marcados en la ley electoral y llevar a cabo sus procesos conforme a la normatividad. Además de ello, resaltó que, durante el tiempo que dure su organización interna para la selección de aspirantes, las personas involucradas deberán acatar medidas conforme a la ley.

El acuerdo del INE de la Comisión de Quejas (Twitter/@kenialopezr)

Entre ellas destacan la prohibición de promoción al voto a favor o en contra de algún integrante, así como también una alguna alusión de partidos o colisiones. Al igual, quedará prohibido hacer alusión a precandidaturas o candidaturas.

Ante esto, Mario Delgado reafirmó la legalidad del proceso y aseguró que no implicará acciones inconstitucionales que ya habrían sido señaladas en el partido.

“Se trata de un proceso de organización exclusivamente interna, no estamos haciendo ninguna convocatoria de precandidatura o candidaturas, entonces ahí nosotros apelamos a la Constitución, que establece los derechos de autoorganización y autodeterminación internos de los partidos políticos”