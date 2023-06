La Policía Federal Australiana acusó a tres hombres vinculados con un cártel mexicano por tráfico de metanfetamina

Las autoridades australianas advirtieron sobre la presencia del Cártel de Sinaloa (Operativo PSA SF)

La Policía australiana acusó este lunes 18 de junio tres personas presuntamente vinculadas con un cártel mexicano por supuestamente intentar importar unos 85 kilogramos de metanfetamina camuflada en paletas de plástico a Australia.1

La Policía Federal Australiana informó en un comunicado que los tres acusados, dos estadounidenses y un australiano, han sido acusados de un cargo penal por tentativa de posesión de cantidades comerciales de drogas ilícitas, por lo que afrontan cada uno una pena de hasta 25 años de cárcel.

“La detención de tres personas en Australia y su conexión con un vasto cártel con base en México nos proporciona una valiosa información sobre las operaciones de los grupos de delincuencia organizada”, dijo la detective superintendente de la Policía, Kristie Cressy, en el comunicado.

Las tres detenciones se produjeron después de que las autoridades estadounidenses detectaran en febrero pasado más de 85 kilogramos de metanfetamina camuflados en 13 paletas de plástico en Los Ángeles con un valor aproximado en el mercado negro de 52,2 millones de dólares.

Tras reemplazar la droga con una sustancia inocua, las autoridades estadounidenses enviaron las paletas a Australia, lo que permitió que sus pares del país oceánico realizaran diversos registros policiales en Sídney y rastrearan a los tres acusados entre finales de abril y principios de mayo pasado.

Estas tres detenciones forman parte de la Operación Eldia, que comenzó en mayo de 2022, después de que las autoridades de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong incautaran desde abril de ese año de varios cargamentos con centenares de kilos de metanfetamina y de cocaína camufladas en paletas de plástico o transformadores eléctricos.

Australia, uno de los países con mayor consumo de metanfetamina, cocaína y marihuana, tiene un gasto anual de unos 7 mil 065 millones de dólares en drogas ilícitas, según datos del año pasado de la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal.

Nueva Zelanda y Australia, donde el precio de las drogas es uno de los más altos a nivel global, son algunos de los más lugares atractivos de “grupos de delincuencia organizada que operan desde Australia, Nueva Zelanda, Colombia, México y China”, agrega un informe de la Comisión del 2020.

Los cárteles que operan en Australia

Australia es uno de los países con el mayo consumo per cápita de cocaína (Foto: REUTERS/Karen Toro)

Un informe del Centro de Estudios de Defensa y Estrategia (SDSC, por sus siglas en inglés), publicado en 2016, identificó al Cártel de Sinaloa como la principal organización, gracias a su influencia y contactos, que opera en Australia.

Los cárteles mexicanos están vendiendo drogas al mayoreo a grupos locales como “grupos diaspóricos libaneses, chinos y albaneses, y pandillas de motociclistas australianos”, precisó el informe.

Un grupo de estudios sobre defensa con sede en el College of Asia and the Pacific, adscrito a la Australian National University, reveló que la presencia del cártel podría poner en riesgo la estabilidad de la seguridad fronteriza y los puntos de tránsito. Los informes revelan que los criminales mexicanos comenzaron a incursionar en el territorio en el años 2010.

El Centro de Estudios Estratégicos y de Defensa de Australia (Strategic and Defence Studies Centre) advirtió que los carteles mexicanos, concretamente el Cartel de Sinaloa, representan una amenaza para la seguridad nacional.

Australia alberga un mercado de narcóticos grande y muy rentable, interesado, sobre todo, en las drogas sintéticas. Su tasa de consumo de metanfetamina es de las más altas del mundo. Además, los altos precios en los que se puede llegar a vender la metanfetamina convierten a las calles australianas en un mercado atractivo.

Un exempleado del aeropuerto de Sydney comentó a Four Corners (un equipo de investigación australiano que publica reportajes en la cadena ABC News) que las organizaciones criminales tienen la facilidad de importar toneladas de cocaína a dicho país gracias a lo agentes fronterizos.

El entrevistado de nombre reservado indicó que hay personal de inmigración y de aduanas que están en la nómina de los cárteles. “No es sólo una persona la que tienen, tienen un sindicato probablemente en cada estado. En cada aeropuerto, en cada puerto”, aseguró.

Aunque el extrabajador no mencionó explícitamente para qué grupos criminales de México trabajó, el medio australiano indicó que se trataría del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).