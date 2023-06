Los misterios que envuelven la estrategia presidencial de Adán Augusto López

Andrés Manuel López Obrador ha manifestado públicamente su agradecimiento a la familia de Adán Augusto (Foto: Gobierno de México)

Este lunes 19 de junio inicia el recorrido de las seis corcholatas por todo el país con el objetivo de posicionarse entre la ciudadanía y ganar la encuesta interna con la que Morena definirá su candidatura presidencial para 2024, y mientras todos los aspirantes pisan el acelerardor desde este fin de semana, Adán Augusto López se toma las cosas con mayor calma y se mantiene lejos de los reflectores.

A diferencia de sus competidores, Adán Augusto López Hernández decidió no renunciar al cargo en el gabinete federal y lugar de ello, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador relevarlo en el cargo, por lo que este último decidió no nombrar a un nuevo secretario de Gobernación, por lo que el subsecretario Alejandro Encinas será el encargado de despacho, aunque no se especificó hasta cuándo.

De acuerdo con algunos analistas políticos, esto deja abierta la puerta para que Adán Augusto López pueda regresar a la cartera de Gobernación en caso de no convertirse en el abanderado de Morena, pues además es uno de los operadores de mayor confianza de López Obrador, considerando que se avecina el año electoral.

Durante el anuncio de Morena destacó el momento en que Claudia Sheinbaum adoptó un gesto de profunda seriedad al mirar los mensajes que intercambiaba por teléfono Adán Augusto (AP Foto/Fernando Llano)

Considerado la mano derecha del mandatario federal, el argumento de López Hernández para no renunciar fue que a partir de ahora seguirá con un nuevo encargo del presidente López Obrador, pues no busca “algo mejor o más grande que el privilegio de acompañarlo, todo lo contrario”.

Mientras que los otros cinco competidores buscaron los reflectores durante su registro en la sede de Morena, Adán Augusto López decidió no acudir personalmente y en su lugar envió a dos diputados federales para entregar su documentación.

“Simplemente decirles que esta decisión de Adán Augusto fue para abonar a que haya más serenidad, más tranquilidad interna, porque estamos interesados en que este recorrido que hagan por el país los seis aspirantes sea en un ánimo, en un ambiente de unidad”, dijo Leonel Godoy, quien acudió en representación del ex titular de Segob.

El fin de semana previo al arranque del periodo de promoción de las corcholatas, el político tabasqueño se mostró tranquilo y sereno, como advirtió semanas antes, justo cuando Marcelo Ebrard anunció su renuncia a la Secretaría de Gobernación.

El ex Secretario de Gobernación detalló algunas actividades contempladas en el destino tapatío.

“Mañana iniciamos los recorridos por todo el país para consolidar con el pueblo, el camino seguro de México: la Cuarta Transformación”, señaló este 18 de junio Adán Augusto.

“Yo quiero ir a construir en Jalisco y porque vamos a ganar también en Jalisco”, adelantó el ex titular de la Secretaría de Gobernación, cuyo itinerario en la Costa del Pacífico contempla encuentros con empresarios y con la comunidad de la Universidad de Guadalajara (UdG).

En su segundo día de recorrido, el político tabasqueño recorrerá Zacatecas y Aguascalientes.

El vínculo entre AMLO y Adán Augusto López

En junio de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que los padres de Adán Augusto López Hernández fueron de los primeros en apoyar su carrera política en Tabasco y que Aurora, madre del ex titular de Segob, solía hacer aportaciones para financiar el movimiento del ahora presidente de la República.

Adán Augusto y su familia han acompañado a López Obrador desde sus inicios políticos en Tabasco, a quien incluso le ofrecieron comida y techo.

El INE consideró que las denuncias contra el presidente y el secretario de Gobernación fueron improcedentes. (Cuartoscuro)

Como fiel escudero del ahora presidente de la República, ambos militaron en los mismos partidos, desde sus inicios en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), su paso por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y hasta la fundación de Morena.

En 2019 ganó las elecciones para ser gobernador de Tabasco y, dos años después, recibió la llamada de López Obrador para ocupar la secretaría de Gobernación, el principal cargo del gabinete, y no dudó en renunciar para volver al lado de su hermano político.

“Adán es muy competente, está formado. Es mi hermano, mi amigo y además es mi paisano, y con su trabajo me demuestra su apoyo”, dijo López Obrador.

Pese a dejar el gabinete, incidió el aún secretario de Gobernación, siempre estará “junto al presidente y acompañando y ayudando con todo en el movimiento”.