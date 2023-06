Los memes de Checo Pérez después de su sexto lugar en el GP de Canadá

(Twitter)

Después de su participación en el Gran Premio de Canadá, Sergio Pérez no logró recuperarse y finalizar entre los primeros tres puestos del podio. Como resultado de un fin de semana lleno de dificultades, el mexicano logró quedar en el sexto peldaño de la carrera y puso en peligro su segundo lugar en el Campeonato Mundial de Pilotos.

(Twitter)

El Circuito Gilles Villeneuve no fue el escenario en el que Checo Pérez pudo dar testimonio de su recuperación tras una mala racha en las carreras más recientes de la temporada 2023. La participación del mexicano dejó diversas reacciones entre sus seguidores, pero algunas de las expresiones más comunes fueron los memes.

(Twitter)

De nueva cuenta, el papel del originario de Guadalajara, Jalisco, dividió posturas. Por un lado, algunos seguidores de la Fórmula 1 lamentaron el descenso en el desempeño del piloto de Red Bull Racing. No obstante, algunos que intentaron ser más críticos atribuyeron las fallas a las decisiones tomadas en la cúpula de los ingenieros de la escudería austriaca.

(Twitter)

Desde el arranque, el mexicano tuvo que lidiar con la desventaja largar desde la posición número 12 de la parrilla de salida tras su eliminación en la Q2 de la clasificación. Contrario a otras exhibiciones, Pérez decidió no adelantar desde el principio y apostó por la salida de sus contrincantes a la zona de pits.

(Twitter)

Su postura conservadora fue motivo de algunas críticas a través de los memes. Incluso, algunos usuarios hicieron referencia a la lentitud y el supuesto temor del mexicano por rebasar a Carlos Sainz Jr. por medio de un video de un oso abandonando su cueva tras el periodo de hibernación.

(Twitter)

La postura le ayudó a conservar la posición de inicio, pero la intervención del safety car tras el choque de George Russell permitió a quienes estaban delante suyo pasar a la zona de atención con mayor calma.

(Twitter)

Otro de los aspectos retomados en la sátira fue la supuesta orden de su equipo por conservar los neumáticos para evitar su parada en pits. Aunque habría cumplido con la orden, dicha postura le impidió mejorar su desempeño para buscar alguno de los tres primeros lugares del podio, como lo consiguió en las primeras carreras de la campaña vigente.

Ahí va Checo tratando de alcanzar a Sainz 🔥pic.twitter.com/jB6BbXNh6a — Santi 🔙 (@Santi_AnayaV) June 18, 2023

Un sector de los seguidores del deporte motor atribuyó su fracaso en la carrera a las decisiones de los ingenieros, en específico de Hugh Bird, pero también hubo quienes arremetieron contra el papel que Sergio Pérez en el asfalto. Incluso, realizaron algunas comparaciones del piloto con conductores del transporte público en México para referirse a su desempeño.

Ahí va Checo tratando de alcanzar a Sainz 🔥pic.twitter.com/jB6BbXNh6a — Santi 🔙 (@Santi_AnayaV) June 18, 2023

Si bien la sinergia con el RB19 no le permitió imponerse en la cima de la clasificación, al término de la carrera el mexicano consiguió quedarse con el punto extra de la vuelta más rápida. No obstante, algunas personas en redes sociales no consideraron la hazaña como suficiente.

Checo cuando no le recortó tiempo a los ferraris, perdió 16 puntos con Verstappen y volvió a quedar afuera en Q2 pero pudo gestionar neumáticos. pic.twitter.com/NOaHCFapob — SANGRE CHEQUISTA (@RBChequista) June 18, 2023

En medio de los memes que inundaron las redes sociales prevaleció el ánimo de apoyar al piloto mexicano, así como externarle la confianza de la afición. De hecho, algunos memes emitieron un mensaje de certeza al asegurar que el tapatío será capaz de volver con mayor fuerza y recuperar su mejor nivel en el circuito.

Checo cuando no le recortó tiempo a los ferraris, perdió 16 puntos con Verstappen y volvió a quedar afuera en Q2 pero pudo gestionar neumáticos. pic.twitter.com/NOaHCFapob — SANGRE CHEQUISTA (@RBChequista) June 18, 2023

¿Qué dijo Checo Pérez tras en GP de Canadá?

Luego de su participación, Checo Pérez declaró ante los micrófonos del medio Fox Sports que la decisión de su equipo con los neumáticos, así como la intervención del safety car fueron cruciales para sus aspiraciones en el Circuito Gilles de Villeneuve. No obstante, también aseguró que:

Los fans de Checo Pérez que nos quedamos sin justificaciones #CanadianGP pic.twitter.com/B0GVB6emcb — Roy Kent (@PandaDelMal) June 18, 2023

“No fue un buen fin de semana en general, muchachos. Revisémoslo y regresemos fuerte. Sabemos que podemos hacerlo, pero sí, no tuvimos el ritmo, ni en la clasificación, ni en la carrera. Hay mucho que debemos revisar, pero regresaremos”, en el radio de su monoplaza.