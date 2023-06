Arremetieron contra Marco Antonio Regil por dar en adopción a su perrita

Marco Antonio Regil recibió críticas por dar en adopción a su perrita (Instagram @marcoantonioregil @jorgito_a_campos)

Marco Antonio Regil compartió en su cuenta de Instagram que tuvo que dar en adopción a su perrita Luna, aunque confesó que le dolió mucho el proceso de aceptar dejar a su compañera, varios internautas arremetieron contra él por esta decisión.

Este 17 de junio, Regil hizo una publicación en su perfil para anunciar que Luna ya no vivirá con él porque no pudo darle la vida que necesitaba tras haber sufrido parvovirus.

“Amar, en muchas ocasiones, es soltar y dejar ir. Eso duele y duele mucho, pero el verdadero amor no es egoísta y así como los seres humanos tenemos estilos de vida y gustos diferentes”, escribió Marco Antonio.

Luna pasó por varias terapias para superar sus miedos (Instagram @marcoantonioregil @jorgito_a_campos)

A partir de ahora, Luna vivirá con una nueva familia adoptiva, quienes sí podrán ofrecerle a la perrita la vida que necesita. Para atravesar este proceso recibió el apoyo de Cesar Millán para encontrarle una mejor vida a su compañera.

Aseguró que esta decisión le dolió y la extrañará. “Decidí permitirle vivir una realidad mejor para ella, aunque mi corazón me duela, pues la amo y la extrañaré siempre”, mencionó.

Sus seguidores no tardaron en hacer comentarios en su contra por haber dado en adopción a su perrita, pues señalaron que ellos nunca habrían hecho algo similar ya que son parte de la familia.

Ahora Luna está en su nuevo hogar, con una compañera perrita (Instagram @marcoantonioregil @jorgito_a_campos)

“Eso no se hace con un perrhijo. Qué pena, eso no es soltar ni dejar ir”, “¿Los hijos no se regalan o si? Te adaptas a ellos y ellos a ti”, “Lunita aunque la veíamos contenta si debe de haber sufrido y mucho”, “Yo nunca dejaría a mi perro, por ningún motivo, el es prioridad en mi vida, mi compañero de vida”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que Marco Antonio adoptó a Luna después de que la perrita se recuperó de parvovirus. Ella había sido abandonada cuando contrajo la enfermedad, apenas tenía unos meses de edad.

El presentador de 100 Mexicanos Dijeron compartió que Luna sufría un trauma que le provocaba tenerle miedo a varias cosas como la noche, el agua, subirse a automóviles, la gente desconocida y a los perros grandes, por lo que la tuvo que mantener aislada.

Cesar Millán siguió el progreso de Luna desde que fue abandonada (Instagram @marcoantonioregil @jorgito_a_campos)

En marzo Luna tuvo que estar en el Centro de Psicología Animal de César Millán para que su mejoría continuara; sin embargo, por el estilo de vida de Marco Antonio y su apretada agenda, no le habría permitido seguir apoyándola en su progreso.

Fue por su compromiso con los animales que varios internautas lo seguían, por ello le reclamaron el haberse separado de Luna.

“Me decepcionaste, Marco. Ya no adoptes más animalito”, “No, estaba vez no estoy de acuerdo, ‘el soltar’ ahora no cabe, pensé que tu amor por los animales era genuino”, “Marco te admiro mucho, pero esta decisión para mí no tiene ninguna justificación”, reaccionaron algunos usuarios.

Regil desde hace más de 15 años ha luchado por los animales (Instagram/@marcoantonioregil)

No obstante, también hubo internautas que lo apoyaron y le enviaron mensajes de apoyo. También algunos lo defendieron de los comentarios de odio que estaba recibiendo.

A lo largo de su carrera, Regil se ha caracterizado por compartir con su público su pasión por los animales y ser protector de ellos, pero en algunas ocasiones se ha enfrentado a las críticas ya que en varias ocasiones se ha expuesto su postura ante temas polémicos.

Una de sus peleas más mediáticas por la protección hacia los animales ha sido con Arturo Islas, en 2021, cuando se mostró a favor de la Ley General de Bienestar Animal, algo contra lo que estaba el ambientalista.

Esto provocó que ambos confrontaran sus ideas sobre la protección animal y no lograron llegar a un punto medio entre sus opiniones.