Apio Quijano reveló la supuesta razón por la que Poncho Herrera no volvió a RBD

En "La casa de los famosos" el cantante reveló detalles sobre el regreso de la banda

La casa de los famosos está siendo todo un éxito. Personajes como Wendy Guevara, Sergio Mayer y Poncho de Nigris se vuelven virales con cada cosa divertida que dicen dentro de la casa. Recientemente, Apio Quijano, integrante de Kabah, llamó la atención de redes sociales al revelar la supuesta verdadera razón por la que Poncho Herrera no volvió a RBD.

La banda de música pop integrada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, volverá a presentarse con una gira para tocar la nostalgia de sus fans a través de sus clásicas canciones.

Ya son varias las fechas que RBD ha agotado en México y en varias ciudades de Estados Unidos. Tras lo revelado por Manuel Velasco, esposo de Anahí, la banda podrían cerrar el tour con broche de oro en un gran concierto en el Estadio Azteca.

En su momento, Poncho Herrera, quien formó parte de la banda en el pasado, declaró que no pensaba volver a RBD porque consideraba que era una etapa de su vida que estaba cerrada, y que se encontraba concentrado en su faceta como actor.

Herrera ha participado en producciones de Hollywood como la serie de El Exorcista de Fox, y Sense8, producción de las hermanas Wachowski estrenada en Netflix.

Según Apio, la información sobre Poncho Herrera venía directamente de amigos integrantes de RBD (Ig:@ponchoh/@apioquija)no)

No obstante, según lo revelado por Apio Quijano en el reality show, la razón del rechazo del actor al proyecto de la banda intérprete de Rebelde y Sálvame, tendría que ver con otro asunto muy distinto.

Según Quijano, Poncho Herrera rechazó el proyecto por cuestiones de dinero, es decir, que los empresarios encargados en la organización de la gira, quien cuenta el integrante de Kabah son los mismos artistas, no le habrían llegado al precio.

Contó: “Yo escuché que en Rebelde lo invitaron, dijo ‘va’ pero pidió tal presupuesto, y ellos dijeron ‘no pues es que no, la verdad todavía no te podemos ofrecer tanto’”, dijo Apio. Por ello, Poncho Herrera habría contestado con una negativa.

“Ellos son los que están llevando todo. Ya triplicaron lo que originalmente tenían pensado”, continuó diciendo Apio, “O sea, ya no le iban a pagar lo que él pedía sino el triple, y ya ellos ya dijeron ‘no, pues, si ya vendimos esto sin él...’”.

Ante esta revelación, Sergio Mayer argumentó que no lo creía, pues Poncho Herrera ya en su momento había explicado que no era una razón de presupuestos, sino por su carrera entregada al cine y la televisión; no obstante, Apio Quijano manifestó que su información era de muy buena fuente, pues tenía varios amigos integrantes de RBD. “A ver, les estoy diciendo de directo, de directo de RBDs”, explicó Quijano.

En su momento, una revista comentó que Poncho Herrera estaba pidiendo casi 10 millones de dólares para volver. Esto molestó al actor y aclaró en redes sociales con un mensaje que decía:

“Normalmente no presto atención a revistas que sólo buscan generar cosas desagradables, pero considero importante aclarar algunos puntos que provienen de mí y no de invenciones”. Después de ello, negó las declaraciones de la publicación y deseo buena suerte a sus compañeros.

“Yo estoy feliz, yo soy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso, y de haber sido... y estoy agradecido y seguiré agradecido simple y sencillamente siento y estoy feliz con los proyectos que tengo en este momento y creo que una cosa no va peleada con la otra porque, a final de cuentas, mi pasado es quien me hace la persona que soy en este momento”, contó el ex RBD para explicar su ausencia del proyecto.

RBD tiene hasta ahora seis fechas completamente agotadas en el Foro Sol.