Niña realizó práctica ancestral mexicana con su muñeca Peach y conmovió a internautas

(TikTok: @vagaboomoficial)

Todas las familias mexicanas cuentan con sus propias tradiciones tanto para celebrar fechas especiales como para enfrentar situaciones que impactan su día a día. Entre las prácticas más comunes que han pasado de generación en generación destacan algunas en especial porque, según los ancestros, sirven para alejar malas vibras.

Aunque actualmente dichas estrategias ya perdieron notoriedad entre los jóvenes, todavía se mantienen vigentes en algunos sectores de la sociedad mexicana sin importar su ubicación.

Como muestra de ello, en las últimas horas se viralizó en redes sociales un video de una niña realizando una limpia a su muñeca Peach con un huevo, una práctica ancestral que supuestamente sirve para curar o quitar las malas vibras que de alguna u otra manera afectan el cuerpo de una persona.

En dicho fragmento audiovisual se puede apreciar a la pequeña acostada en el piso mientras pasaba un huevo por todo el cuerpo de su muñeca.

(TikTok: @vagaboomoficial)

“¿Qué estás haciendo amor?”, preguntó su padre famoso en redes sociales. Se trata nada más ni nada menos que de Vagaboom, un influencer oriundo de Suiza que desde hace algunos años vive en México.

“Estoy curando a Peach porque se siente mal”, comentó la niña ante la pregunta de su padre.

Como era de esperarse, el creador de contenido siguió el juego de su hija y sólo le dijo que ya estaba curada. El momento llamó tanto su atención que decidió compartirlo con sus millones de seguidores en TikTok, quienes llenaron la sección de comentarios con recuerdos de su infancia, pues muchos aseguraron que han experimentado dicha práctica en más de una ocasión gracias a sus abuelitas.

“Como cuando los niños crecen con los abuelos”. “Tan linda Aisha rescatando una sabiduría ancestral”. “Lo dirán de broma, pero de que funciona, funciona!”. “Me avisan como salió el huevo plisss”. “La que sabe sabe. bonita Aisha”. “Ya la curó. Cuánta inocencia hermosa Aisha!!!”. “Me avisan cómo salió el huevo, pls”. “Curando como nuestros ancestros!”, fueron algunas reacciones.

¿Cómo nació la hija de Vagaboom?

El influencer concedió una entrevista para Roberto Martínez donde recordó todas las cosas que tanto él como su esposa enfrentaron en otros países durante el embarazo. Y es que estaban al otro lado del mundo cuando tuvieron que realizar varias ecografías para mantenerse al tanto sobre cómo iba el desarrollo de la bebé.

“Fue un shock tremendo porque (en Turquía) las mujeres entran al cuarto, cierran la puerta y los hombres se quedan afuera con una pantalla en donde tú puedes ver el embrión y no puedes interactuar con tu esposa”, recordó.

Debido a toda esta situación, Vagaboom y su esposa decidieron que lo más conveniente era regresar a Chiapas, México, para poder llevar el embarazo con mayores comodidades.

(Instagram: @vagaboom)

“En Estabula decidimos: ‘Sabes que ya, tenemos que ir a México. Yo extraño México, tú extrañas y a parte necesitas estar en México por tu bien’ porque ya estaba muy estresada, su familia no estaba ahí (...) Entonces no lo pensamos dos veces, compramos nuestro vuelo y nos fuimos hasta Cancún para buscar nuestro nido”, contó.

Fue así que decidieron instalarse en Monterrey, donde buscaron a profesionales para que los ayudaran a tener un parto natural: “Ella quería tener un parto natural, humanizado, en casa, no quería parir en un hospital y yo creo que esa decisión la toma la mujer, a mí no me correspondía decidir”.

Fue así como recibieron a su bebé Aisha en con ayuda de unas parteras de Chiapas: “Ellas te ayudan. Tienen un trabajo muy importante porque hay mucho miedo a la hora de parir (...) ellas nos quitaron todo ese miedo, te dan toda la tranquilidad que necesitas”.