La esposa de Dani Alves visitó la cantera de Pumas, el último equipo donde jugó antes ir a la cárcel

Luego de casi un año, Joana Sanz regresó a la Ciudad de México para visitar las instalaciones de los Pumas de la UNAM, el último equipo en el que jugó su todavía esposo, Dani Alves, quien desde enero pasado se encuentra recluido en Cataluña por presunta agresión sexual.

La modelo española de 31 años sorprendió la noche de este 16 de junio al subir una foto en su cuenta de Instagram donde se encuentra cenando con el futbolista auriazul, Eduardo Toto Salvio, y su esposa Sol Rinaldi.

“Mi casa de acogida”, escribió la nacida en Tenerife junto a un emoji de una cara emocionada sobre esta foto de la pareja argentina.

Se sabe que Sol y Joana se conocieron a mediados de 2022 cuando Alves fichó con Pumas y desde entonces forjaron una gran amistad.

Además, la mañana de este sábado posteó tres historias en la misma red, pero ya en cantera, donde entrena el equipo universitario. Incluso, en una de ellas se observa que los futbolistas están siguiendo las indicaciones del cuerpo técnico.

Mientras que en la segunda se ve a Rinaldi disfrutando de un antojo a un costado de las canchas, mientras Sanz presume su vaso, en lo que parece ser una convivencia entre los invitados. Y la tercera es una selfie.

Cabe mencionar que la situación entre Joana y Dani Alves no es bastante clara, pues si bien hace unos meses anunció su separación y borró todas sus fotos en Instagram con él, también ha publicado mensajes de apoyo hacia el ex seleccionado de Brasil.

Asimismo, en febrero pasado el Club Universidad rescindió el contrato del lateral de 40 años, debido a su proceso penal, donde señalaron que tomarían medidas legales debido a que incumplió y se le pagó por adelantado.

Hasta las 15:30 horas de este 17 de junio, Pumas no ha emitido ninguna información sobre la visita de Sanz ni del contrato con Alves.

La extrañeza de su presencia provocó especulaciones entre la afición felina. Y es que cuando Alves vivía en CDMX, su entonces pareja nunca fue al Olímpico Universitario para verlo jugar:

“¿Fue a recoger el finiquito?”, “Vino por la ropa que dejó Dani en los vestuarios”, “Lo van a sacar del bote y lo van a regresar a cumplir su contrato”, “Qué raro, cuando su ex pareja jugaba aquí nunca lo venía a ver y ahora hasta convive en cantera”, “A ver si no vino a meter una demanda al equipo”, se lee en Twitter.

A inicios de junio pasado, Joana fue vista en Colombia, donde aprovechó para visitar al ex futbolista del Real Madrid, James Rodríguez, quien la invitó a su cafetería, por lo que se rumoró un supuesto romance, lo que ninguno confirmó.

Cómo va el caso Alves

Después de varios meses de versiones cruzadas y visitas ante la Justicia, se acerca el veredicto del caso que tiene como protagonista a Dani Alves, quien aguarda en el Centro Penintenciario de Brians 2 hasta su juicio definitivo como acusado de violar a una joven de 23 años en el baño de la discoteca Sutton, en Barcelona, la noche del 31 de diciembre de 2022.

Según ha informado El Periódico, un diario catalán que sigue de cerca este caso, la Fiscalía quiere fijar el juicio para entre los meses de octubre y noviembre de este año.

Alves lleva casi cinco meses encarcelado –ingresó el pasado 20 de enero– pese a que hubo reiterados intentos de solicitar la libertad preventiva por parte de su abogado. En total, sumaría aproximadamente nueve meses en ininterrumpidos en la cárcel.

Entrada de la prisión Brians 2 de Barcelona

“Jamás se me pasaría por la cabeza imponer el acto sexual a nadie como se ha escrito. Acudí a la policía por voluntad propia desde México y renuncié marcharme a Brasil, país que no hubiera colaborado con España en mi entrega. Lo hice para defenderme y probar mi inocencia [...] Mi vida está aquí. Tengo y he tenido siempre un proyecto de vida en Barcelona. Me he ofrecido por todos los medios que seguiría desde aquí”, fueron las primeras palabras de Alves, según el periodista Nacho Abad.

El juicio definitivo buscará principalmente determinar si hubo o no consentimiento por parte de la presunta víctima. Sin embargo, las muestras de semen y las imágenes de la cámaras del local, todo apunta que Dani Alves podría ser declarado culpable, lo que implicaría una larga condena.