Benito Castro explotó contra serie de Paco Stanley y negó haberle dado drogas

El comediante también negó vender drogas a quien fuera su amigo en vida

Benito Castro, quien fuera amigo de Paco Stanley, declaró para los medios de comunicación que, contrario a las recientes declaraciones de Luis de Alba, él nunca le dio cocaína al comediante. Aunado a esto, explicó que lo que había dicho en El Show: Crónica de un asesinato, era una broma que le había jugado en su contra.

Te puede interesar: ¿Quién le daba la droga a Paco Stanley?: un amigo del conductor lo reveló

Recientemente, el comediante que interpreta El Pirruris, declaró que Benito Castro le habría contado que no era Paco Stanley quien le vendía droga, sino al revés, pues también era un consumidor.

Aunado a esto, en el controvertido documental que ha resucitado la polémica del asesinato del comediante, Castro contó un episodio que vivió durante el interrogatorio policiaco que devino de la tragedia, lo que dio a entender que él le daba drogas a Paco Stanley.

Recientemente, el comediante que interpreta El Pirruris, declaró que Benito Castro le habría contado que no era Paco Stanley quien le vendía droga, sino al revés, pues también era un consumidor Paco Stanley y Benito Castro (@YoSoiTuLSR) (Vix)

Cansado de esta situación, el actor desmintió la situación para los micrófonos de Venga la Alegría y explicó algunos puntos. “No le vendía cocaína yo a Paco. Quise hacer un chiste y me salió el tiro por la culata, cosa que me vale madr*, porque nunca he negado mi adicción a las drogas, mientras la tuve nunca la negué”, declaró.

Te puede interesar: Carlos Bonavides defendió a Benito Castro por hablar de adicciones de Paco Stanley

También, explicó por qué tampoco era real que Paco Stanley vendiera narcóticos, y que lo que explicó en El Show: Crónica de un asesinato era parte de un chiste que se salió de contexto.

“Paco Stanley no tenía necesidad de venderle droga a nadie”, contó Benito, “Cuando un ministerio publico me preguntó, con toda la mala leche del mundo: ‘¿Paco le daba droga a usted?’, yo le dije: ‘no, yo le daba a Paco Stanley’, nada más por jod*r, fue mi chiste. A ver si tú tienes los huev*s de pasar la entrevista como la estoy diciendo”.

También, explicó por qué tampoco era real que Paco Stanley vendiera narcóticos, y que lo que explicó en El Show: Crónica de un asesinato era parte de un chiste que se salió de contexto Foto: Twitter / @egochihuahua

Tras esto, explotó en contra de la serie que está en boca de todos, pues dijo haber sido convencido de participar a base de supuestas mentiras y de haberle comunicado mal cuál era la línea del El Show . ”Me dijeron que era un homenaje a Paco Stanley, no que iban a hacer escarnio de su persona”, explicó, y también dijo que se negó rotundamente a participar en una serie que estaban preparando.

Te puede interesar: ¿Alan es hijo de Mario Bezares o Paco Stanley? Maryfer Centeno señaló similitudes

En la misma línea, Benito Castro dijo que no tenía respuesta para las declaraciones de Luis de Alba y que él tenía el derecho de decir lo que quisiera. “Cada quien habla lo que le sale del forro de las pelotas, ¿por qué nos quieren echar a pelear, carajo? Qué afán de amarrar navajas, no no le voy a aclarar a Luis de Alba, no tengo nada que aclarar”.

Benito Castro dejó claro que no está interesado en alimentar la polémica que sigue rodeando a su amigo Paco Stanley, quien falleció asesinado a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas, y que estaba cansado de la situación.

Paco Stanley fue asesinado en calles de la Ciudad de México el 7 de junio de 1999

“Este asunto ya me tiene hinchados los huev*s, por eso lo digo con ese tono y lo digo con esas palabras, porque esa es la verdad, ya me hincharon las pelotas. Ya, no quiero hablar de Paco, ya déjenlo descansar en paz y a mí déjenme descansar también”, puntualizó.

Finalmente, el actor comentó que no tocaría el tema sobre el verdadero asesino de Paco Stanley. “Y no les voy a decir si sé o no sé quién lo hizo. De pendej* me pasaría yo de venir y decir ‘fue fulano de tal’ para que me den en la madre pasado mañana a mí “.

Paco Stanley falleció hace 24 años de varios disparos. Su muerte es uno de los episodios más oscuros y sangrientos de la historia del espectáculo nacional.