Ana Guevara declaró que la Conade no apoya a Todorov

Ana Guevara detalló que la Conade no está en favor de Kiril Todorov. [Twitter/@Faitelson_ESPN]

Ana Gabriela Guevara ha declarado que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no apoya a Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), acusado por presunto desvío de recursos, esto durante una entrevista con David Faitelson, aunque dio a conocer más detalles sobre porque no se les han otorgado apoyos a los atletas.

La Directora de la Conade y medallista olímpica, Ana Guevara dio nuevas declaraciones respecto a la situación que existe actualmente con los deportes mexicanos acuáticos, mismo en los que sus atletas no han recibido los apoyos necesarios para cumplir con las competencias, los que los hay llevado a ofertar varios productos para costear su viajes.

Fue mediante la sección Off the Record en el canal de Youtube del periodista deportivo David Faitelson, donde la titular de la Conade habló nuevamente del tema relacionado con los apoyos que no se le han proporcionado a distintos deportistas mexicanos.

Guevara se sinceró sobre lo que sucede al interior de la dependencia que ella preside, mencionando que pese a sus comentarios contra el equipo de Natación Artística, no están cerradas las puertas para que se les de el apoyo correspondiente, sin embargo, pide que se llegue a un acuerdo con World Aquatics para que se pueda brindar el dinero necesario.

La directora de Conade, Ana Guevara señaló que el problema es el comité estabilizador. (Foto: Cuartoscuro)

“La soberanía legal dentro del país nos pertenece a nosotros y World Acuatics no tiene facultad para venir a imponer, porque primero hay que respetar la ley nacional. Y aclaro, no es que nosotros defendamos al aún presidente Kiril Todorov, simplemente hacemos validar lo que legalmente es”, detalló Ana Guevara sobre lo que actualmente sucede con la Federación Mexicana de Natación.

Señaló que ella no tiene las facultades de elegir quien estará al frente de la Federación hasta que no haya una prueba contundente de las autoridades correspondientes, sin embargo, destacó que se ha dejado de brindar un apoyo a la FMN, hasta que no sea esclarecido el tema como debe ser.

Durante su charla con Faitelson, la directora de la Conade agregó que está dispuesta a entregar los recursos a cada atleta y no directamente a la Federación, siempre y cuando se hable con el organismo internacional para que termine con la comisión estabilizadora, a la cual acusó de ilegal por no contar con un legislación oficial.

“La comisión estabilizadora no tiene calidad jurídica y yo lo dije públicamente, si revisas yo requerí con los medios de comunicación el acta constitutiva del comité estabilizador. Les dije ‘si existe el acta constitutiva podemos reconvenir’; nunca se llevo a cabo la protocolización de ese comité, porque es ilegal”, puntualizo la titular de Conade.

Catalogó como un chantaje lo que hizo el equipo de Natación Artística.(Foto: especial)

De acuerdo con sus declaraciones, el problema viene de origen con lo hecho por World Aquatics, siendo este el motivo por el cual se están viendo afectados los atletas relacionados con los deportes acuáticos. Aclaró que entregar recursos a dicha comisión reguladora sería una forma de saltarse la reglamentación, debido a que no es un órgano establecido legalmente.

Ana Guevara declaró que esa es la única razón por la que no se han entregado los recursos a los deportistas, ya que de acuerdo con lo mencionado, en otras federaciones se han podido modificar los procesos para que se entregue el dinero de manera directa a los atletas.

Aunque en ningún momento se retracto por sus declaraciones contra el equipo de Natación Artística, mencionando que ella no las envió a vender los productos y señalando que todo lo que hicieron solo fue una forma de chantaje hacia ella, sin poner fin al verdadero problema.