Por qué Adán Augusto no ha renunciado a su cargo para registrarse en Morena

El secretario de Gobernación visitó a AMLO REUTERS/Henry Romero

El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, visitó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional como parte de su agenda, donde destacó que aún continúa al frente de la SEGOB a pesar de los tiempos para registrarse como aspirante a candidatura presidencial.

A su salida de la reunión con AMLO, y en entrevista a medios, reveló que aún no declinará a su cargo, por lo que aún se encuentra trabajando en las funciones de la secretaría. No obstante, no dio detalles sobre una fecha estimada para separarse de su cargo.

Sin embargo, el secretario destacó que, en caso ya renunciar a su puesto, no “dejaría ningún pendiente”, por lo que se dijo confiado de los procesos a seguir sobre su candidatura presidencial.

Cabe resaltar que de las seis “corcholatas” del Movimiento de la Cuarta Transformación, Adán Augusto es el único que no ha revelado nada sobre su renuncia, sobre todo ante las urgencias de sus compañeros por registrarse en los procesos con miras a la candidatura presidencial.

El pasado 11 de junio se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena para definir los métodos de selección de la o el abanderado de los partidos del oficialismo de cara a las elecciones federales.

Adán Augusto López (Cuartoscuro)

En dicha reunión, realizada en un hotel de la Ciudad de México, las dirigencias del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) destacaron que, con el fin de “dar piso parejo” a todos los aspirantes, los funcionarios que deseen registrarse en los procesos deberían dejar sus cargos públicos.

No obstante, antes de que fueran señaladas dichas normas, algunas de las “corcholatas” ya habían revelado su renuncia, siendo el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, el primero en manifestar sus deseos.

Pocos días después, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, anunció que pediría licencia para separarse de su cargo temporalmente, seguido del ex gobernador de Chiapas y senador del Partido Verde Ecologista (PVEM), Manuel Velasco, y el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña.

Las tres licencias fueron aprobadas por el presidente de la Comisión Permanente del Senado, Alejandro Armenta Mier, quien dio el visto bueno a sus compañeros legisladores para incursionar en los procesos de selección.

Las corcholatas de Morena se reunieron para definir los procesos (archivo)

Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reveló que dejaría su cargo para encabezar la Coordinación del partido guinda y ser considerada la primera mujer presidenta del país.

En compañía de su gabinete, la mandataria capitalina dijo adiós a la jefatura de Gobierno, a quien pasó el mando a su secretario de Gobierno, Martí Batres, y sus demás funcionarios como el jefe de la Policía, Omar García Harfuch.

“Quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente año, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación”, destacó Claudia Sheinbaum en su despedida.

Cabe señalar que el mismo día que la mandataria capitalina hizo oficial su renuncia, el ex canciller mexicano se registró como aspirante a la candidatura por Morena. En compañía de su esposa, Marcelo Ebrard dio sus razones al líder de Morena, Mario Delgado Carrillo, para ser la primera “corcholata” en participar en los procesos de selección, obteniendo así una semana de ventaja ante los demás aspirantes.