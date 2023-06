Mario Bezares explicó por qué nunca le contestó el teléfono al hijo de Paco Stanley

El hijo de Paco Stanley reveló hace un tiempo que en el velorio de su padre, Mario Bezares le dio un número de teléfono falso

Luego de que Paco Stanley muriera a las afueras de El Charco de las Ranas, Mario Bezares, el conocido patiño del comediante, se vio envuelto en un mar de polémicas que, incluso, lo llevaron a pisar la cárcel por ser uno de los principales sospechosos del asesinato.

Te puede interesar: ¿Quién le daba la droga a Paco Stanley?: un amigo del conductor lo reveló

El hijo de Paco Stanley contó hace tiempo que tras la muerte de su padre, Mario Bezares quiso apoyarlo dándole su teléfono durante el velorio; no obstante, el número resultó ser falso. En entrevista con Sale el Sol, Mario Bezares explicó lo que realmente había sucedido.

Hace un tiempo, Paul Stanley declaró que, si bien no le guardaba resentimiento a quien fuera compañero y amigo de su padre en vida, sí lo había decepcionado, pues la acción del teléfono le había dejado un mal sabor de boca. Desde entonces, Paul Stanley y Mario Bezares no se volvieron a ver ni por equivocación.

Te puede interesar: ¿Alan es hijo de Mario Bezares o Paco Stanley? Maryfer Centeno señaló similitudes

Paco Stanley murió y dejó un hueco en el mundo del espectáculo nacional. Recientemente, la atención entorno al caso tuvo un segundo aire pues se estrenó El Show: Crónica de una asesinato, una serie documental de cinco episodios que desenmarañan uno de los capítulos más sangrientos y oscuros de la historia de la televisión mexicana.

Mario Bezares contestó a las declaraciones de Paul Stanley. El supuesto teléfono falso tendría una razón (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué dijo Mario Bezares sobre las declaraciones de Paul Stanley?

En su platica con Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y otros miembros del programa matutino Sale el Sol, Mario Bezares explicó la razón por la que, en efecto, no tuvo más comunicación con el hijo de su amigo.

Te puede interesar: Paul Stanley sufrió depresión a sus 14 años tras muerte de Paco Stanley: “Tenía que hacerme el fuerte”

Declaró que, no dudaba de lo que Paul había contado sobre el teléfono. “Mira, seguramente sí porque yo estaba en un shock. Seguramente sí le di un teléfono, pero no fue falso”, dijo el comediante.

Asimismo, argumentó que la razón por la que no contestó las llamadas del joven era muy simple: estaba encarcelado. “Lo que pasa es que estando en el reclusorio no te dejan tener teléfono. Entonces yo no tenía teléfono. Mi teléfono desapareció. El teléfono lo agarró la procuraduría y se lo quedaron ellos”, comentó, “No sé si me habrá hablado. ¿Cómo le contesto? Si no tengo absolutamente nada. Estaba privado de mi libertad”.

Declaró que, no dudaba de lo que Paul había contado sobre el teléfono. “Mira, seguramente sí porque yo estaba en un shock. Seguramente sí le di un teléfono, pero no fue falso”, dijo el Mario Bezares Fotos: Instagram/@mbezares /@paulstanleyd

Sobre su relación con el hijo de Paul Stanley una vez que terminó el encarcelamiento derivado del asesinato, Mario Bezares dijo que, en efecto, tal cuál lo había manifestado el joven, ellos jamás se habían vuelto a ver. “Nunca hablé con él y cuando salí ya no volvimos a tener contacto. Si él se sintió porque no le contesté yo creo que debe saber que era porque estaba encerrado”, explicó.

Mario Bezares reveló lo que sintió tras la broma que hizo Paco Stanley sobre su paternidad

Uno de los episodios más comentados sobre la polémica muerte de Paco Stanley fue aquel cuando el comediante, a manera de broma, se adjudicó la paternidad del hijo que tiene Mario Bezares y su esposa Brenda, esto por el gran parecido que tenía el pequeño y el comediante.

El chisme escaló tanto que, recientemente, Brenda Bezares utilizó su cuenta de Instagram para mostrarle a todo el mundo un test de ADN que probaba que Mario era el padre del muchacho.

Alan Bezares rompe el silencio en el documental sobre la muerte de Paco Stanley (Mario Bezares)

“En su momento no pude defender a un bebé que no la debía ni la temía, que como yo y muchos de nosotros fuimos víctimas de una gran injusticia, en ese momento lo más importante era la libertad de mi esposo y hoy solo quiero que nos dejen en paz”, escribió Brenda en su cuenta de Instagram.

Ante esto, Mario Bezares contó a Sale el Sol que, en su tiempo entendió que todo era una broma, pues en aquella época los programas eran muy fuertes, se hacía mucho bullying y entre ellos había una amistad cuya característica era que se llevaban bastante fuerte.