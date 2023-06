Durazo minimizó el reclamo de Sheinbaum sobre los gritos en su contra

(Foto: especial)

El reclamo de Claudia Sheinbaum a Alfonso Durazo durante la pasada sesión del Consejo Político de Morena sigue dando de qué hablar. Ahora fue el propio gobernador de Sonora y presidente de dicho grupo del partido guinda quien se pronunció de lo sucedido.

En entrevista con los medios, Durazo Montaño aclaró que nunca se acordó con los aspirantes a la candidatura de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) sobre la asistencia de sus simpatizantes o el comportamiento deberían mostrar hacia los otros contendientes.

“En ese momento, lamentablemente no había acuerdo entre los aspirantes para que las cosas al exterior sucedieran de una manera distinta a la que sucedieron”

“(Sheinbaum) reclamaba que hubiese habido gritos afuera. Yo le decía que, lamentablemente, no hubo acuerdo entre los aspirantes para garantizar un comportamiento determinado en el exterior”, agregó.

Y es que el pasado 11 de junio, a su arribo al hotel donde sesionó el Consejo de Morena, simpatizantes de Marcelo Ebrard, su más fuerte contendiente según las encuestas, le gritaron a Sheinbaum una y otra vez “¡piso parejo, piso pajero!”, en demanda de que hubiera equidad para los participantes en el proceso.

Aunque la ex jefa de gobierno de la CDMX trató de convencerlos de que no había preferencia para nadie, no se detuvieron los gritos, por lo que ingresó al hotel. En el video que se hizo viral se le escucha decir a Durazo: “Nada más me recibieron a mí [...] Te juro que ya me cansé, ya me cansé”.

Sin embargo, el gobernador de Sonora minimizó el hecho al que calificó de anecdótico, debido a que el Consejo se desarrolló en plena calma y sin ningún tipo de conflicto.

“No es nada excepcional que algún aspirante exprese alguna insatisfacción respecto al proceso, particularmente si le gritan a la entrada, pero tampoco es nada excepcional, no somos monedita de oro”