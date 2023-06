AMLO dio mal el nombre del escritor argentino Jorge Luis Borges durante La Mañanera

El mandatario se equivocó al igual que el ex presidente Vicente Fox, quien gobernó del 2000 al 2006

“José Luis Borges” es como erróneamente dos presidentes de México han llamado al escritor argentino, quien verdaderamente se llama: Jorge Luis Borges, una de las figuras más reconocidas en el mundo de la literatura .

Y es que esta mañana, el mandatario Andrés Manuel López Obrador le cambió el nombre al también poeta y ensayista de Argentina, durante su tradicional conferencia de prensa mañanera, luego de que le preguntaron qué es lo que se va a llevar al dejar la silla presidencial.

Pero antes, durante el sexenio del ex presidente Vicente Fox, quien gobernó del 2000 al 2006, también confundió al autor de obras como: Ficciones (1944), El Aleph (1949) o El Sur (1953). La equivocación se suscitó cuando Fox participó en el Segundo Congreso Internacional de la Lengua Española en Valladolid, España, en 2001.

En ese sentido, el político tabasqueño expresó este viernes: “Me preguntas qué me voy a llevar. Le atribuyen a Borges, al gran escritor argentino José Luis Borges, y parece que lo falsificaron: como aquella carta que le atribuían a Gabriel García Márquez que no era de él, pero está bien escrita. Igual, le atribuyen en una entrevista le preguntaron maestro usted que ha sido brillante, gran literato, cuentista, intelectual de primer orden, que por cierto no le dieron el Premio Nobel o sí se lo dieron, no verdad”.

El mandatario presentó también una lista de red de corrupción donde se ve involucrado Genaro García Luna. (Foto: Cuartoscuro)

El mandatario hacía referencia a una de las tantas entrevistas que realizaron a Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Durante una de las interrogantes relacionada con su muerte (1986), sobre qué le gustaría llevarse a la tumba: un libro, un poema, su mejor cuento, etc.

“Y dicen que contestó: Los pequeños momentos en que viví con arrojo, dicen que no es de él, pero si no es de él hay que atribuirsela”, dijo AMLO con ironía.

Por su parte, el mandatario mexicano exhibió, también durante la conferencia matutina, el caso del ex Secretario de Seguridad Pública en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012), y aseguró que tejió una red de lavado de dinero con fondos del erario.

López Obrador dio a conocer que realizó varios contratos, en el que involucró a varias personas, entre ellas su esposa, así como empresas. Se estima un monto aproximado de 650 millones de dólares que fueron invertidos en Florida, Estados Unidos.

“Acordamos tratar el asunto de un juez en Florido para que continúe en contra de García y sus socios. Levantaron mucho dinero con contratos que se hicieron con el Gobierno por 650 mdd y todo ese dinero se invirtió en departamentos, en casas, en yates, etc”.

En ese caso, AMLO explicó que en 2021 se presentó una denuncia y sus abogados intentaron tirar esa demanda. Sin embargo, hace dos días se definió que sí procede lo que está haciendo el gobierno mexicano.

La idea es rescatar todos esos bienes y reincorporarlos al “patrimonio nacional”. En ese sentido el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, mencionó que el juicio para la devolución de esos recursos ya es definitivo y se llevará a cabo.

Durante su participación en Palacio Nacional, el titular de la UIF presentó una lista encabezada por García Luna en la que se destacaron los movimientos que se realizaron con empresas y personas en Florida.