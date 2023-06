Yeidckol Polevnsky negó aspirar a una candidatura presidencial: “Ni es el momento, ni el tiempo”

Yeidckol Polevnsky se destapó como aspirante a la Coordinación del Comité de Defensa de la 4T. (Jovani Pérez / Infobae México)

Yeidckol Polevnsky tomó de sorpresa a Movimiento Regeneración Nacional (Morena). El inesperado anuncio como aspirante a la Coordinación de Comités de la Defensa de la Transformación puso en duda su “repentina” intención por sumarse a las corcholatas morenistas.

“No sé con qué intención lo haga. No conocía yo que tuviera esa aspiración”, declaro atónito el propio Mario Delgado ante la noticia que se contrapone a los acuerdos que el Consejo Nacional aprobó desde el pasado 11 de junio rumbo a las elecciones 2024.

Según el INEGI, 67.5% de la población de 18 años y más está muy dispuesta a que el país sea gobernado por una mujer. Y aunque ello favorecería la eventual candidatura presidencial de Polevnsky, la legisladora con licencia negó querer convertirse en la primera Presidenta de México.

”La convocatoria dice para defender la soberanía, el proyecto de transformación. Eso es lo que me interesa. (...) No convocaron para candidatos a la presidencia, porque además ni es el momento, ni el tiempo”, aseveró la ex dirigente en entrevista con Infobae México.

La legisladora de Morena rechazó buscar la candidatura presidencial por Morena rumbo al 2024

Un trabajo partidista

El pasado 14 de junio, la diputada hizo público su deseo por inscribirse a la elección para la Coordinación del Comité de Defensa. Un hecho que desconcertó a la opinión pública ya que la morenista no había “alzado la mano” como las otras corcholatas — considerando que éstas sí externaron su deseo en participar como aspirantes presidenciales. Al respecto, Polevnsky aclaró:

“Antes estuvieron hablando de candidaturas presidenciales. Yo no estaba hablando de candidaturas presidenciales, yo estoy hablando de poder defender el proyecto de transformación. Eso es lo que a mí me interesa”, e indicó que la razón de solicitar licencia de la Cámara de Diputados es para dar paso a un trabajo partidista.

“Estar recorriendo el país. Hablar con la militancia en compañía de toda la gente. Escucharlos, apapacharlos, abrazarlos. (...) Para mí es un momento importante de reencuentro con los compañeros, con las bases y una oportunidad para escucharlos”.

La legisladora de Morena comentó que buscará hacer un trabajo partidista como aspirante para Coordinadora del Comité de Defensa de la 4T

Una aberración y sin pies, ni cabeza

En el cónclave del 11 de junio, Alfonso Durazo — en calidad de presidente del Consejo Nacional — estipuló que los seis únicos cupos para la convocatoria se extendieron para la y los militantes mejor posicionados de la 4T: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, así como Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

“Es tan inobjetable su derecho a participar como la pertinencia de limitar tal proceso a esa lista de nombres”, destacó el también Gobernador de Sinaloa. Bajo ese lineamiento, Mario Delgado determinó que Polevnsky no podrá registrarse para participar en el proceso interno.

Sin embargo la legisladora tachó a la renuencia del dirigente como violatoria a los estatutos de Morena. Especialmente a aquel que estipula la equidad de representación en términos de género: “Están pasándose por alto los estatutos del partido y se está haciendo todo lo contrario”, aseveró.

“Es una aberración. Es totalmente contrario al proyecto de Morena que construimos. (...) No tiene pies, ni cabeza”.

La legisladora de Morena se dijo inconforme luego que Mario Delgado rechazara anexarla al proceso para Coordinadora del Comité de Defensa de la 4T

Yeidckol Polevnsky refrendó para este medio que buscará “hablar urgentemente” con Mario Delgado a fin de “resolver y atender este tipo de cosas”.

Cuestionada ante la posibilidad de no concretar acuerdo alguno con el dirigente, la legisladora negó tener en mente por el momento acudir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) o incluso recurrir a una impugnación del acuerdo de paz para poder participar en el proceso: “Primero el uno; luego el dos, y luego el tres. Tener un poco de paciencia”.