“Usted miente”: Ciro Gómez Leyva reviró a señalamientos de AMLO en la mañanera

Ciro Gómez Leyva y AMLO. Fotos: Radio Fórmula / Presidencia de la República

Ciro Gómez Leyva respondió a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que realizó este 15 de junio desde su habitual conferencia mañanera en la que lo criticó por mantenerse sin pronunciar durante el gobierno de Felipe Calderón y por hacer público su agradecimiento para con Genaro García Luna.

El comunicador contestó de manera contundente. Sobre el supuesto silencio que guardó como periodista, reviró que se trata de una mentira pues durante todo el sexenio en el que ocurrió la llamada guerra contra el narco se desempeñó de forma crítica ante el aumento sustancial de personas fallecidas derivado de la violencia que se desató.

Además, reprochó que AMLO no dice la verdad en cuanto a las cifras de homicidios dolosos que se han registrado bajo su gestión:

“No es cierto presidente, qué más quisiéramos. (…) ¿De qué habla usted, presidente, cuando dice que hoy se matan a menos mexicanos? Dice ‘ante no criticaban’, presidente, eso es una mentira. Todos los días de la llamada guerra contra el narco de Calderón (…) llevábamos un recuento de los asesinatos. Miente en ese tema, usted miente”, dijo durante la emisión de su noticiero en Radio Fórmula.

Comparativa de homicidios dolosos por sexenio presidencial, México, AMLO. Foto: Gobierno de México

Respecto al señalamiento por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad durante el gobierno de Calderón (2006-2012) y actualmente recluso en una cárcel en los Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico, el periodista respondió que en efecto sentía agradecimiento, pero que se debía a que él encabezó el rescate de unos compañeros que habían sido secuestrados.

Aparte de aclararlo, acusó que López Obrador utiliza el tema a su conveniencia para distraer cuando es objeto de alguna crítica negativa. ”Que García Luna y con todo lo que usted trata de desviar... criticamos la tragedia de la violencia en México y el presidente sale con García Luna y dice (AMLO) ‘siguen diciendo que no hay pruebas para acusarlo’, no hubo pruebas, vimos un juicio (…) y no hubo pruebas”, comentó.

“Ciro le aplaudía a García Luna, era simpatizante de García Luna... todavía es simpatizante. Es de los que sostenía que García Luna era inocente o que no habían pruebas suficientes para juzgarlo”, dijo AMLO desde la mañanera.

Se cumplieron seis meses del atentado contra Ciro Gómez Leyva

Medio año después de que Ciro Gómez Leyva fue víctima de una atentado, el periodista acusó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha perdido ímpetu en los trabajos de investigación. Pese a que los responsables materiales de la agresión fueron capturados hace ya varios meses, el o los autores materiales, aún no.

Ciro Gómez Leyva. Foto: REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Aunque reconoció las atenciones en materia de seguridad y protección que le han brindado Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, y Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), cuestionó sobre los motivos por los que la fiscalía no ha podido avanzar en las indagatorias.

“Seis meses después del atentado tengo la impresión de que, una vez que comenzó a desvanecerse el impacto informativo, bajó el empuje de la investigación que hace la autoridad. Es una conjetura, pero hoy pienso que a la FGJCDMX no le interesa dar con el autor o los autores intelectuales ¿Exceso de trabajo, incapacidad, complicidad?”, dijo el comunicador mediante sus redes sociales.

La noche del 15 de diciembre de 2022 un ataque armado fue perpetrado en contra de Ciro Gómez Leyva. Tras salir de las instalaciones donde trasmite su noticiero televisivo, el periodista condujo su camioneta rumbo a su domicilio y a unos metros de él fue interceptado por sujetos a bordo de un vehículo negro y de una motocicleta quienes le dispararon en múltiples ocasiones.