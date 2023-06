Rafael Caro Quintero negó haber tramitado un amparo o conocer a las personas que lo hicieron

Dos agentes escoltan al narcotraficante Rafael Caro Quintero el viernes 15 de julio de 2022 (Foto: Secretaría de Marina de México, vía AP)

Rafael Caro Quintero aseguró que no fue él quien tramitó un amparo contra actos prohibidos, es decir pena de muerte, mutilación, infamia y azotes, acciones que no están permitidas, según la Constitución.

El pasado 9 de junio fue presentada una demanda de amparo a nombre del ex capo, la cual no procedió. Pero fue hasta el jueves 15 de junio que se dio a conocer que Caro Quintero no realizó el procedimiento.

Cuando el otrora conocido como Jefe de Jefes se enteró de los hechos negó haber sido quien tramitó la demanda, incluso dijo desconocer a las personas que realizaron el tramite en su nombre.

Cabe destacar que el artículo 22 de la Constitución indica que toda pena deberá ser proporcional al delito: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”.

