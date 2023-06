Qué se sabe del supuesto secuestro del kilómetro 21 de la México-Cuernavaca

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 21 de la carretera México Cuernavaca. Foto: Captura de pantalla

Cámaras de seguridad captaron el momento en que tres vehículos bloquearon el paso a una camioneta que circulaba sobre el kilómetro 21 de la carretera México-Cuernavaca, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) aclaró lo sucedido.

La tarde del 14 de junio en redes sociales se difundió un video de un supuesto secuestro sobre los límites de la Ciudad de México, luego de que varios sujetos que viajaban en tres vehículos bloquearon la circulación de una persona que iba a bordo de una camioneta blanca.

En la grabación, de poco menos de dos minutos, se observa un automóvil de color rojo cerrar el paso a una camioneta blanca del lado derecho, al tiempo que otro vehículo, de color azul, lo hace del izquierdo. Una tercera unidad cerró el paso por la parte trasera de la camioneta donde iba la supuesta víctima.

De los vehículos se bajan al menos seis sujetos que someten a la persona de la camioneta blanca para luego llevarla al automóvil de color azul. Este hecho sucedió a la vista de varios conductores de transporte público y de varios testigos que transitaban por la zona.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, a cargo de Omar García Harfuch, aclaró que estos hechos ocurrieron el pasado 04 de junio, cuando personal de investigación de la dependencia de seguridad interceptó a la camioneta “a la que se le daba seguimiento derivado de un reporte de agresiones a oficiales de sector”.

De acuerdo con la autoridad capitalina, los hechos ocurrieron sobre la carretera federal México Cuernavaca, a la altura del kilómetro 21 y, de acuerdo con la denuncia, el 31 de mayo, el tripulante de la camioneta amenazó a los oficiales y se dio a la fuga.

“El pasado 31 de mayo, el tripulante de dicha unidad amenazó a los uniformados y posteriormente aceleró la marcha, por lo que a través del monitoreo de las cámaras de videovigilancia se le dio seguimiento y se solicitó el apoyo de otros equipos de trabajo”, detalló la Secretaría de Seguridad.

Las autoridades capitalinas señalaron que finalmente el 4 de junio, los oficiales lograron localizar e interceptar la unidad, por lo que bajaron al chofer y le realizaron una entrevista ciudadana derivado del reporte de agresiones y amenazas.

Aunque las autoridades no informaron a dónde fue llevado la persona detenida, mencionaron que el ciudadano de 38 años refirió que, el día de la denuncia de agresiones a los oficiales, “se encontraba en estado de ebriedad y bromeó con los uniformados a quienes les solicitó algunos datos de identificación del Jefe de Sector y otros policías, sin embargo no causó ningún daño”.

“Al no portar ningún objeto apto para agredir y al no existir motivo para su presentación ante las autoridades ministeriales, fue dejado en libertad, no sin antes hacerle algunas recomendaciones para evitar actos de molestia o agresiones a la autoridad”, aclaró la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Las aclaraciones por parte de la dependencia de seguridad capitalina se han hecho una constante, esto luego de que el pasado 12 de junio, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch apareció en un video ofreciendo una disculpa pública luego de la detención ilegal por parte de cinco elementos de la policía de la ciudad al joven Gustavo Fabián.

El 2 de mayo se reportó una balacera al interior de un panteón de San Isidro de la alcaldía Azcapotzalco, mismo que dejó un muerto y una mujer herida. Por estos hechos, Gustavo Fabián fue arrestado por los policías de la CDMX y presentado ante el Ministerio Público como responsable de los hechos; sin embargo, la investigación concluyó que era inocente.

“Como secretario de Seguridad Ciudadana y responsable de la Policía de la Ciudad de México me dirijo personalmente a Gustavo Fabián y a sus padres para ofrecerle una disculpa pública por la actuación incorrecta por parte de algunos de los elementos de la corporación”, expresó Harfuch en una parte de su mensaje.