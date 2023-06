Por qué JC Chávez rechazó una millonaria oferta para pelear en Arabia

JC Chávez habló sobre la posible pelea de Canelo Álvarez en Arabia Saudita (Foto: Gettyimages)

Los rumores en torno a la posible presentación de Saúl Álvarez en una pelea en Arabia Saudita han tenido eco en la esfera del boxeo. Al respecto, Julio César Chávez celebró que dicha posibilidad se haya presentado, aunque confesó que pudo haber sido el primer pugilista mexicano en presentarse en el país del continente asiático.

Durante una entrevista con el medio especializado en deportes, ESPN, el excampeón del mundo aprovechó para volver a dar su opinión sobre el siguiente paso en la carrera de Saúl Álvarez. Por ello, aprovechó para recordar que José Sulaimán, expresidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), llegó a proponerle presentarse en Arabia pero rechazó la oferta.

“Fíjate que me lo propuso (Mauricio) Sulaimán y aunque suene raro yo iba a ser el primer mexicano en pelear en Arabia Saudita porque José Sulaimán me quería llevar para allá y yo no quise ir porque estaba muy p*nche lejos”, recordó ante los micrófonos del medio de comunicación.

El Gran Campeón Mexicano negó la oferta de pelear en Arabia por la lejanía (Foto: Youtube/DAZN Boxing)

Julio César Chávez llegó a consolidarse como uno de los estandartes del deporte de los guantes en el mundo. Su relevancia para el deporte provocó que diversos actores buscaran llevarlo a pelear en diversas latitudes del orbe y él llegó a aceptar, aún a sabiendas del reto físico de adaptación a las diversas condiciones geográficas de las regiones donde peleó.

La mayor parte de sus peleas las encaminó en México y los Estados Unidos. No obstante, Julio César Chávez no perdió oportunidad de incursionar en otros países del continente como Puerto Rico, así como en países del continente europeo de la talla de Francia, Mónaco y España.

Aunque en su época era frecuente que boxeadores mexicanos se presentaran en latitudes de Asia como Japón y Filipinas, Chávez decidió no seguir los mismos pasos y centró la totalidad de su carrera en América y Europa. A pesar de haberse limitado a presentarse en otras regiones, su relevancia nunca fue cuestionada y es uno de los mejores representantes de México en el mundo de la disciplina.

Saúl Álvarez podría seguir los pasos de Andy Ruiz Jr. y pelear en el país de Asia (Henry Romero/REUTERS)

¿Qué se sabe de la posible pelea de Canelo Álvarez en Arabia?

Luego de haber vencido a John Ryder en la defensa del título indiscutido de las 168 libras, la esquina de Canelo Álvarez se encuentra valorando las posibilidades para la realización de la siguiente pelea en su carrera. Aunque el abanico es amplio, una de las opciones que tomó mayor fuerza fue la de su presentación en Arabia en una categoría de peso superior.

De acuerdo con Amer Abdallah, presidente de Boxing Skill Challenge, existen negociaciones avanzadas para que el tapatío batalle contra Badou Jack, monarca vigente del CMB en la categoría de peso crucero, en una arena de Arabia Saudita.

“Ya nos pusimos de acuerdo en el 90% de las condiciones para la pelea. Solo faltan un par de detalles, pero creo que el peso será el problema. Creo que de las cinco o seis condiciones que nos han pedido, ya estamos en sintonía con la mayoría de ellas”, afirmó.

Andy Ruiz Jr. ya peleó en Arabia Saudita (Reuters/Andrew Couldridge)

Ante la posibilidad, Chávez afirmó que Canelo merece la oportunidad de llenar un escenario en Arabia para demostrar sus cualidades en el deporte de los guantes. No obstante, indicó que su preferencia está inclinada a una pelea del oriundo de Guadalajara, Jalisco, en contra de David Benavidez.

“Es el retador oficial (David Benavidez) y tarde que temprano se tiene que dar esa pelea porque la gente lo exige, la gente lo va a pedir y ya depende de Canelo el saber su lo acepta o no. Yo creo que a todos nos gustaría, pero uno no decide y no quiero meterme en controversias”, expuso.