Morena ya investiga quién filtró el video del reclamo de Sheinbaum a Durazo, advirtió Mario Delgado

Mario Delgado, presidente nacional de Morena (Foto: Twitter/mario_delgado)

Ante el escándalo que desató el video donde se escucha a Claudia Sheinbaum reclamar a Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, este jueves 15 de junio el presidente del partido guinda, Mario Delgado, informó que ya se está investigando quién lo filtró.

En conferencia de prensa, dijo que dicho material no debió haber existido, porque aseguró que no se permitió ingresar con celulares a la reunión del pasado 11 de junio, a fin de mantener cierta secrecía en el proceso interno para elegir a la o el candidato a la presidencia para las elecciones de 2024.

“Ese video no debió haber existido, porque se recogieron teléfonos en la entrada, justamente para que todos estuvieran concentrados en la discusión, pero ya estamos investigando de dónde viene ese video. Pero siempre van a haber discusiones, va a haber desencuentros, pero lo fundamental es que se mantiene la unidad”

La jefa de gobierno de la Ciudad de México fue grabada en una conversación tensa con el presidente del Consejo Nacional de Morena

Si bien reconoció que es natural que en la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) haya discusiones y desencuentros, enfatizó que lo fundamental es que se mantenga la unidad.

“A ver, ponernos de acuerdo no es cosa fácil, no es de que digamos algo y nadie diga nada [...] Sí es bueno que los aspirantes manden el mensaje a sus simpatizantes de que no hay necesidad de agredir a nadie, no debe hacerse, es incorrecto. Entonces, no hay más comentarios más que decirles que es un proceso normal, pero, finalmente prevalece la madurez de los aspirantes para ir en unidad”

En este sentido, indicó que ha iniciado un proceso de pacificación interna, con el objetivo de evitar confrontaciones que pudieran surgir dentro del partido y dañar su imagen en la contienda electoral.

Los aspirantes a la candidatura de la 4T: Manuel Velasco, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña (Foto: especial)

Además, Delgado hizo un llamado a los simpatizantes y aspirantes de la 4T a seguir un camino de respeto y fraternidad, incluso en las redes sociales. “No ayudan a nuestra causa y sólo nos debilitan”, expresó.

Finalmente, enfatizó sobre la prohibición estricta de que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como su gabinete, muestren apoyo o preferencia por alguno de los aspirantes, a fin de garantizar una contienda “equitativa y libre de favoritismos”.

Esta medida también aplica para los gobernadores, alcaldes, así como a los coordinadores de las bancadas de Morena tanto en el Congreso Federal como en los estatales.

Qué pasó entre Sheinbaum y Durazo

(Foto: Cuartoscuro)

El video corresponde al momento previo a que se dieran a conocer los acuerdo alcanzados entre las corcholatas presidenciales. En este se escucha a Sheinbaum decirle al también gobernador de Sonora mientras le apunta con el índice: “Vinieron con gritos”.

Al respecto, Durazo se frenó en seco y levantó las manos mientras la todavía jefa de gobierno de la Ciudad de México seguía increpándolo: “Te juro que ya me cansé, ya me cansé”.

Mientras reclamaba, el presidente del Consejo Nacional de Morena trataba de calmarla, sin conseguirlo. A un lado de Sheinbaum se encontraban Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal, otros de los aspirantes a la candidatura.

Y es que el pasado 11 de junio, a su arribo al hotel donde sesionó el Consejo de Morena, simpatizantes de Marcelo Ebrard, su más fuerte contendiente según las encuestas, le gritaron “¡piso parejo, piso pajero!”, en demanda de que hubiera equidad para los participantes en el proceso.

Sheinbaum trató de convencerlos de que no había preferencia para nadie, pero eso no detuvo los gritos, por lo que ingresó al hotel. En el video se le ve decir: “Nada más me recibieron a mí”. Durazo solo le respondió: “No hay justificación”.