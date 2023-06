Mamá de Poncho de Nigris arremete contra Marie Claire por tachar de machista a su hijo: “Ella salió de la nada”

Usuarios en redes sociales reaccionaron al momento (Tiktok deyabella)

Poncho de Nigris ha estado en el ojo del huracán desde que ingresó a La Casa de los Famosos México, pues Marie Claire Harp -la primer expulsada del reality- aseguró que el artista era machista y sumamente misógino.

Tras estas acusaciones, no sólo Marcela, esposa del modelo, salió a defenderlo, sino que ahora la madre del influencer también arremetió contra la prometida de José Manuel Figueroa.

Fue a través de sus redes sociales, donde la polémica Doña Lety Guajardo de Denigris salió para posicionarse ante los ataques a sus hijos.

“En otras noticias, Marie Claire se fue con todo contra Poncho si ni se conocían, no lo veía, hace apenas unos días que empezó el show y contra todo, diciendo todo lo peor de un hombre. La verdad pues sí le afectó, a todo mundo nos afectó, a todo Monterrey, toda la República Mexicana, están enojados por el hate que le están haciendo a Poncho”, comenzó a decir.

La madre de Poncho ahondó en que desconocía que, previo al reality de Televisa, ella no tenía ni la menor idea de quién era la mujer que actualmente ha criticado a su hijo en televisión nacional.

“Esa Marie Claire, en mi vida la había visto, de repente salió de la nada y bueno, si es viejo Poncho, ella también se va a casar con un viejo, Juan Manuel Figueroa no es un jovencito, aparte era golpeador, ¿De qué se trata, es un chisme o un chiste?”, puntualizó.

Finalmente, Doña Lety mostró su inconformidad respecto a lo afectada que se estaría viendo la reputación de Poncho.

“No se vale que estén reventando nacional e internacionalmente a mi hijo, desde el inicio fue bajado de su pedestal y ahora, otra vez”, externó.

Cabe recordar que la relación entre Poncho de Nigris y su mamá es muy controversial, ya que en redes sociales el actor suele hacerle bromas pesadas a su progenitora y esto le acarrea oleadas de críticas constantemente.

Qué dijo Marcela Mistral a Marie Claire

La esposa de Poncho de Nigris encaró en días recientes a Marie Claire Harp ante la polémica y defendió de manera contundente a su pareja.

“Gracias por la oportunidad de la réplica, gracias a toda la gente que está a través de esta transmisión en vivo y a la gente que tenía una expectativa desde las horas de la madrugada, cuando se hizo un escándalo masivo internacional a través de las plataformas”, comentó y agregó:

“No vengo para nada en son de ataque, no vengo a agredir, no vengo a ponerme en una posición que puede incomodar a nadie porque yo soy una dama y no es mi papel. Yo solamente vengo a darle voz a alguien que no se puede defender porque al momento en que iba a dar una réplica se cortó la transmisión”.

Marcela puntualizó que su esposo tenía una estrategia muy definida para este concurso y que ese tipo de tácticas en su contra sí podrían afectarlo.

“Eso fue una jugada muy buena para desestabilizar lo que venía haciendo Poncho como una persona muy fuerte dentro de la jugada. Hay que recordar que es una jugada, al final va a ganar uno. Puede que obviamente durante el proceso se hagan buenos equipos, se hagan buenos amigos como lo estamos viendo”, añadió.

Además, Mistral se mostro segura al decir que su pareja no habría sido violento hacia las mujeres: “Yo jamás vi un ataque de lo que a él se le calificó como machista o misógino. Yo lo único que vi es que no le quiso seguir la corriente a quien no quería seguirle la corriente y listo”.