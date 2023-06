Impugna PAN la Ley Godoy ante la SCJN: “Quieren un fiscal carnal transexenal”

Diputados panistas aseguraron que el Gobierno de la Ciudad de México desea mantenerse impune al finalizar el sexenio. (Archivo)

El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la llamada Ley Godoy, que es la reforma con la cual se amplió el periodo en el cargo de la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, Ernestina Godoy Ramos.

En conferencia de prensa, los liderazgos de Acción Nacional indicaron que con esta serie de reformas se amplía por cuatro años más la gestión de Ernestina Godoy al frente de la dependencia de procuración de justicia, con lo que su periodo en el cargo, que finaliza en 2024, se ampliaría y se mantendría en el cargo hasta el año 2028.

Los diputados del PAN consideraron que con esta reforma que se aprobó por vía del Fast Track, Morena y sus aliados en realidad buscan una fiscal carnal transexenal, que les dote de impunidad una vez que la actual administración deje sus funciones el próximo año.

Se indicó que con esta reforma se evita que el Consejo Judicial Ciudadano presente una terna de perfiles para encabezar la Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de México, con lo que se beneficia el interés de una sola persona.

EL PAN en el Congreso de la CDMX presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Godoy, aprobada en mayo pasado (PAN CDMX)

A ello se suma la ratificación de las fiscalías especializadas en delitos electorales y de combate a la corrupción, pese a que la Constitución de la Ciudad de México lo prohíbe.

Además de que con esta reforma se ajustó una ley para reelegir a la fiscal Ernestina Godoy, que si bien tiene el derecho de reelegirse, se cuenta con un procedimiento constitucional para ello y este no fue respetado. Esta situación, se añadió, implica que otros aspirantes no sean considerados y con ello, que no haya “piso parejo”.

“La Ciudad de México ,merece en la titularidad de la Fiscalía a una persona que de entrada cumpla con el procedimiento constitucional”, indicaron los panistas en conferencia de prensa desde el Congreso de la capital.

Los diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Godoy, que modifica el artículo 44 de la Constitución y la Ley Orgánica de la Fiscalía capitalina, aunque mencionaron que el procedimiento parlamentario fue en realidad el punto más alto de todas las anomalías que se registraron.

Los panistas reprocharon que el día en que esta ley se aprobó se enviaron cuerpos policiales al COngreso para obstruir los accesos. Captura de pantalla

Y es que señalaron que durante la discusión de este dictamen se enviaron a cuerpos policiales a inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México, e impidieron que los legisladores de oposición ingresaran al recinto para la discusión de esta iniciativa.

Señalaron que los legisladores del oficialismo entraron “por la puerta chica”, resguardados por policías, en un hecho que, se dijo, no puede voolvera repetirse en el Congreso de la Ciudad de México.

También se recordó que esta no es la primera vez que se reforma la ley para beneficiar a Ernestina Godoy, pues al iniciar el gobierno se requería no ser militante de un partido en los tres años previos a ocupar la Fiscalía de la Ciudad de México, sin embargo, se hicieron cambios para que se redujera a solo un año.

Señalaron que Ernestina Godoy tiene la posibilidad de reelegirse, pero hay procedimientos para ello.

“A qué le tiene miedo la fiscal carnal, ¿Saben a qué le tiene miedo y por qué no quiere competir en un proceso? Porque tiene miedo a que sí lleguen expartas, expertos, personas que sí conocen de política criminal y que compitan con ella”, señalaron los legisladores locales.

En ese sentido, se mencionó que lo que se busca es que Ernestina Godoy se mantenga en el cargo hasta 2028 es que se mantenga en el cargo incluso durante el siguiente gobierno y encubra las “trapacerías”, con lo que se garantiza la impunidad de Morena.