Erik Rubín contó que no piensa divorciarse de Andrea Legarreta

El cantante también reveló cuándo tendrá que abandonar la casa que comparte con la conductora de "Hoy" Crédito: Youtube/ Imagen Entretenimiento

Hace algunos meses, Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron en sus redes sociales a través de un comunicado que habían tomado la decisión de separarse. Desde entonces, la atención alrededor de la pareja ha provocado que sus seguidores se cuestionen si se trata de una separación definitiva o no.

En un encuentro con los medios de comunicación, Erik Rubín habló de cómo van las cosas entre ellos y dejó claro que en ningún momento se ha planteado la posibilidad de separarse legalmente, pues todavía se encuentran en una situación de hallarse a ellos mismos.

“Lo que es cierto es que nunca hemos hablado de divorcio como tal”, explicó el integrante de Timbiriche, “Nosotros estamos en una proceso de darnos cuenta donde estamos. Puede ser tanto de un lado como de otro”. También, contó que los dos se encuentran en un buen momento de sus vidas y que el ejercicio que están haciendo, sugerido por su terapeuta, aunque es doloroso para ambos, está funcionando.

Y es que actualmente, Erik Rubín y Andrea Legarreta están en pleno ensayo de la próxima puesta en escena de Vaselina, donde ambos participarán. Esta situación ha hecho que tanto ella como él no puedan separarse formalmente, pues se siguen viendo. En relación a esto, Rubín reveló que sigue viviendo en casa de la conductora del programa de televisión Hoy.

“Sigo estando en casa, no es algo que no me ha dado la vida para hacer el ejercicio completo. Lo tengo que hacer. Hasta que estrenemos (Vaselina). Porque además de todos modos estamos ahí viéndonos. Es algo que va a tener que esperar un poco”, dijo el cantante.

Desde ya hace varias semanas, Erik Rubín había contado a los medios que estaba decidido a mudarse de la casa que comparte junto a Andrea y sus hijas; sin embargo, esto no ha ocurrido aún. En su momento, puso como fecha límite unas vacaciones que tuvieron en familia.

La reconciliación entre ambos ha sido muy sonada entre los internautas y los fans. Recientemente, Erik Rubín visitó el set de Hoy donde aclaró: “Esto nos ha ayudado, nos ha unido, nos ha llevado a valorar y estamos viviendo también un proceso que amamos, nos llena y nos nutre, que es la parte profesional, nuestras carreras. Entonces estamos compartiendo un momento profesional muy lindo”.

Otro elemento que ha estado presente en la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín es la presencia de Apio Quijano, a quien la gente relacionó sentimentalmente con el intérprete de Princesa Tibetana, esto por las bromas de supuestos besos que se daban durante el 90s Pop Tour.

Sin embargo, hace tiempo que se aclaró que se trataba de una simple broma. Hace poco, Erik Rubín dijo al respecto: “Apio es alguien a quien quiero mucho. Es un cuate auténtico y transparente. Es un poco complicado. A Andrea le sacaba mucho de onda”, refiriéndose a las bromas.

¿Cómo fue que Andrea y Erik anunciaron su separación?

En un comunicado colgado en sus redes sociales, la pareja escribió que, pese a todo, el amor y el respeto se mantendría a futuro: “Hoy hemos decidido compartir algo muy personal… Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familia”.

“Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio… Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia”, se puede leer en el comunicado.