De Anahí a Rosalinda Bueso: quién podría ser la próxima primera dama de México

El título de primera dama no se utilizó este sexenio, por lo que no se sabe si volverá o no (Cuartoscuro)

Aunque la ley electoral marca que sería meses más tarde cuando comenzaría el proceso electoral del 2024, los partidos han comenzado a mover sus fichas desde, incluso, hace un par de años, por lo que el tema se encuentra en boga desde que concluyeron los comicios en el Estado de México y Coahuila.

Te puede interesar: Los motivos por los que MC acusó a Claudia Sheinbaum ante el INE

Una de las aristas que ha tomado relevancia, más allá de los nombres que se perfilan para suceder a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es el tema de la primera dama, ya que durante anteriores sexenios —especialmente los que encabezó el Partido Revolucionario Institucional (PRI)— fue un “título” que ganaba popularidad entre la ciudadanía debido a sus actividades altruistas; sin embargo, desde 2018 se suprimió el cargo.

Por lo que el “título” ya no forma parte de la administración federal —aunque el peso era más social que con peso en el ámbito político—; sin embargo, en el imaginario político sigue estando presente, lo que lleva a muchos a conocer quiénes podrían ser las mujeres que podrían asumir las actividades que sigue teniendo, aunque ya no con un nombre oficial.

Angélica Rivera fue la última primera dama (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

¿Quiénes encabezan la lista para convertirse en primera dama?

Cuarta Transformación

Te puede interesar: De qué trata el Plan B de Marcelo Ebrard y cómo involucra a Claudia Sheinbaum

Rosalinda Bueso

Economista de profesión, la esposa de Marcelo Ebrard tiene una carrera propia como embajadora de Honduras en México, momento en el que conoció a su actual pareja; no obstante, ha comenzado a tomar relevancia en el país debido a que acompañó en la mayoría de sus eventos al político en su papel como canciller mexicano.

Te puede interesar: Ricardo Monreal fue despedido del Senado con mariachi

Incluso, tras terminar su misión en la nación mexicana —misma que duró de 2007 a 2010—, la política hondureña se convirtió en la primera dama del entonces Distrito Federal cuando oficializó su relación, de la cual nacieron dos hijos.

Anahí Puente

La carrera de Anahí ya se encontraba consolidada cuando conoció a Manuel Velasco, quien se desempeñaba como gobernador de Chiapas desde 2012, pues desde los tres años había aparecido en programas de televisión, había protagonizado telenovelas, además de que sacó discos de forma individual, aunque alcanzó la fama internacional con la agrupación RBD.

Su carrera se vio pausada cuando decidió concentrarse en su familia —ya que el matrimonio tuvo dos hijos— desde que se casó en 2015, aunque, en realidad, siempre se mantuvo vigente para el público mexicano, tanto que este 2023 formará parte del reencuentro del famoso grupo que ha agostado fechas en cuatro países.

Isabel Estrada

Al igual que sus antecesoras, la esposa de Adán Augusto López Hernández consolidó una carrera propia, especialmente en Tabasco, donde se ha desempeñado como licenciada en Administración; no obstante, siempre ha mantenido bajo perfil y sólo se le ha visto en eventos públicos como el Grito del 15 de septiembre en Palacio Nacional o cuando fungía como presidenta del DIF en su entidad.

María de Jesús Pérez

"MonrREALity" es el nombre del nuevo especial de Monreal Crédito: Twitter/@RicardoMonrealA

Mejor con conocida como Marichuy o La Reina —de acuerdo al MonREALity—, la esposa de Ricardo Monreal también ya se desempeñó como primera dama cuando su marido se volvió gobernador de Zacatecas; sin embargo, ha decidido tener un perfil bajo, aunque preside un voluntariado y siempre se le ve cercana a sus hijas, así como a sus nietos.

Oposición

Carolina Martínez

Aunque Ricardo Anaya aún no hace públicas sus intenciones de volver a competir por la Presidencia de la República, debido a que se encuentra fuera del país alegando persecución política, su nombre encabeza las preferencias de la oposición.

Por lo que en caso de que participe y resulte electo, el político queretano estaría acompañado de su esposa Carolina Martínez, quien es licenciada en Administración de Empresas y se ha dedicado al sector hotelero, además de estar cerca de los negocios de su familia, por lo que se ha mantenido alejada de la política. El matrimonio tiene tres hijos.

Isabel Prieto

En caso de que su esposo Enrique de la Madrid resultara electo en 2024, Isabel Prieto sería la segunda esposa de un De la Madrid en convertirse en primera dama, tomando en cuenta que su suegra Paloma Cordero asumió el cargo cuando Miguel de la Madrid gobernó el país de 1982 a 1988.

Con base en lo que relató Cuna de Grillos, Prieto cuenta con una licenciatura en Economía, así como un máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard. La política no le es ajena, aunque no se dedica específicamente a eso, debido a que ha encabezado organizaciones de asistencia como Save the Children México o la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer.

María de la Luz García

Movimiento Ciudadano (MC), aunque no forma parte de la coalición Va por México, cuenta con un perfil destacado para el 2024, se trata de Luis Donaldo Colosio Riojas. actual presidente municipal de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Si el emecista se consolida como candidato a la presidencia. el político estaría acompañado por María de la Luz García, con quien está unido en matrimonio desde 2009. García cuenta con la licenciatura en Derecho, además de que, de acuerdo a Caras, se ha desempeñado en los ámbitos de relaciones públicas.