Danna Paola interrumpe show en Cancún por estragos de la ola de calor en México; video se hace viral

Danna Paola interrumpe show en Cancún por estragos de la ola de calor en México (Fotos: Instagram/@dannapaola)

Danna Paola se convirtió en una víctima más de la intensa ola de calor que experimenta México. La cantante pop sufrió los incómodos estragos que la sensación térmica provoca en miles de mexicanos, pues mientras se encontraba ofreciendo un concierto en Cancún, Quintana Roo, tuvo que interrumpir su presentación luego de percatarse que el sudor estaba atrofiando su maquillaje.

La actriz de producciones internacionales como Élite dejó de lado su era musical XT4S1S para pedir auxilio de su equipo de trabajo a mitad de show, pues el fuerte calor que experimenta estado del sur de México no ha perdonado ni a las estrellas. El viral momento fue captado por más de un asistente que no dudó en compartirlo en sus redes sociales haciendo de su nombre tendencia en redes sociales y siendo más que comprendida por aquellos que no han tolerado las altas temperaturas.

“Voy a pedir una toalla. Estoy hecha una sopa. No seas malita, amiga, pásame la toalla. Es que mi maquillaje se me deshace”, expresó la cantante de Mala Fama previo a ser asistida por su equipo, aunque sería su petición a los fans de las primeras filas lo que más llamaría la atención de miles de internautas.

Cómo posar un abanico al estilo Danna Paola

La cantante pop solicitó ayuda de su equipo de trabajo e incluso de los fans que se encontraban en la primeras filas

Luego de que la ex actriz de Televisa se secara el sudor y así evitará que su maquillaje quedara arruinado debido a las altas temperaturas que Cancún, Quintana Roo, presenció desde los primeros días del mes de junio, ella preguntó si algunos de sus fans de las primeras filas tenía un abanico que le regalaran para poder ayudar a secar más rápido su rostro, sin esperar la viral forma en cómo lo utilizó y posó, siendo otra de las razones del por qué se volvió viral.

“¿Alguien tiene un abanico? Gracias, amor. Te amo”, expresó luego de recibir un color rojo y de forma muy imponente modelarlo como lo hacen las Drag Queens más importantes o aquellos miembros de la comunidad LGBT+ que se han encargado de hacer de dicho accesorio toda una herramienta de vestuario, baile y actitud.

Internautas no dudaron en reaccionar de forma positiva ante los clips que los asistentes compartieron, asegurando que solo la mexicana es capaz de hacer de la ola de calor y un abanico toda una cátedra de cómo lucir con gran elegancia algo en un bochornoso momento.

La cantante posó un abanico que le regalaron sus fans (Foto: TikTok)

“Esa diosa es la única que hace de la ola de calor en México toda una experiencia bien jot* que nadie más puede hacer”. “Danna Paola no se cansa de darnos momentos LGBT+ en cada presentación de esta gira a la que ya tuve la oportunidad de presenciar”. “Me dio risa cuando dijo que se le iba a caer el maquillaje porque fue como de ‘Chica, tus pinturas son de súper marca, ni la ola de calor en México podría quitarse ese estilo’”. “Posando con el abanico mejor que una Drag Queen de la Ciudad de México, eso sí que es icónico por parte de nuestra chiquita la más bonita”, expresaron fans.

Síntomas de un golpe de calor

Uno de los efectos más peligrosos ante el ambiente caluroso son los golpes de calor. Para reconocerlo se pueden detectar los síntomas:

Piel seca y caliente

- Sudoración excesiva

-Náuseas

-Pulso rápido

Los electrolitos son la mejor opción para la deshidratación

-Mareos

-Confusión

-Dolor de cabeza

-Pérdida del conocimiento

En caso de presentar varios de ellos se debe buscar atención médica. Cabe señalar que debido a las altas temperaturas al menos seis personas han perdido la vida y más de 400 han sufrido golpes de calor, deshidratación y quemaduras solares.