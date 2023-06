Daniel Bisogno empezará una nueva vida tras crisis de salud: “Tengo que ser mejor persona”

Daniel Bisgno en entrevista con Paty Chapoy contó sobre su experiencia en su hospitalización .

Tras el grave cuadro de salud que presentó Daniel Bisogno, tras sufrir la ruptura de las várices de su esófago, el conductor de Ventaneando vivió momentos de angustia durante los ocho días que permaneció hospitalizado: cuatro en terapia intensiva y cuatro en terapia intermedia.

El estado del también actor fue notificado al paso de los días por su jefa y amiga, Pati Chapoy, quien se mostró conmovida cada vez que se dirigió a los tele espectadores del programa de espectáculos de TV Azteca para hablar sobre la recuperación de su colaborador, quien finalmente se reincorporó a Ventaneando este lunes 12 de junio.

Para el comunicador de 50 años, la experiencia que recién vivió y en la que estuvo “cara a cara con la muerte” ha sido un parteaguas en su vida, siendo que lo más sufrió fue haber visto a sus padres y a su pequeña hija preocuparse por él ante la repentina hospitalización de emergencia.

Tras salir avante de su padecimiento, Bisogno está dispuesto a comenzar una nueva etapa en su vida, y dentro de todo, prefiere rescatar las enseñanzas que le dejó esta crisis. Así lo contó al periodista Ernesto Hernández Villegas, quien también forma parte del equipo de Chapoy.

Chapoy fue la encargada de notificarle a la audiencia el estado de salud de su colaborador (Foto: Instagram: @patichapoy)

“Un gran aprendizaje pues tengo que mejorar muchas cosas y tratar de ser una mejor persona, un mejor papá. Tomar las cosas con sentido del humor ayuda y disfraza el dolor. Vi tan cerca la muerte que me aventé el round, mano a mano con ella, tengo que hacer una reflexión enorme de que es lo que quiero”, expresó para el espacio del reportero en Yo Soy Tú.

“Sufrí mucho desde ver cómo dejaba a mi hija sola cuando entré a urgencias, ver a mis papás llorar fue terrible porque yo soy el que tengo que apoyarlos y no ellos a mí, estar para ellos”, reconoció el actor.

Asimismo, Daniel reflexionó acerca de las muestras de cariño y apoyo que recibió mientras estuvo incluso intubado en el hospital, y contó cómo una persona que, sin conocerlo, le brindó un detalle que lo conmovió hasta las lágrimas.

“Me siento muy bien de poder regresar, me siento lleno de energía de ánimo. La verdad muy agradecido con el público, no puedo creer tantas manifestaciones de cariño en todas partes. Me topé con el señor de los tamales que pasa con su carrito vendiendo y me dijo que me recuperara, que el programa no sería lo mismo sin mí y me regaló un tamal: “es lo que yo le puedo dar para animarlo”, por supuesto que no paré de llorar con estas cosas que me llegan al corazón”, admitió el comunicador que ha desarrollado su carrera en la televisora del Ajusco.

El conductor se integró a Ventaneando en 1997. Imagen: TV Azteca.

Bisogno considera que hoy está mejor que antes de su aparatosa crisis de salud, por lo que está dispuesto a continuar adelante con un nuevo brío y un enfoque de positividad.

“De repente darme cuenta de muchas muestras de cariño, que no imaginaba en mucha gente del público, porque conmigo pues es claro que o me odian no me aman, pero en esta vez las cosas han sido de esta manera y ha sido una muestra de cariño constante, lo que me hace muy feliz. Me siento mejor físicamente, incluso mucho mejor de lo que me sentía antes de que pasara este evento. Estoy lleno de ánimo, alegría y energía para seguir adelante y darle con todo”, compartió el famoso conductor.

Bisogno, a sus 50 años, está experimentando un nuevo comienzo (Foto: Instagram)

Durante su convalecencia, Bisogno recibió muestras de cariño de algunos de sus colegas del medio, entre ellos sus compañeros de Lagunilla mi barrio, obra de teatro a la que se reincorporará este viernes 16 de junio.

“Maribel Guardia me ha mandado unos mensajes increíbles, Alejandro Gou, el productor y mi amigo es un tipo excepcional. Los Mascabrothers, Alma Cero, todos son grandes personas y sus mensajes son invaluables para mí como los de Verónica Castro, Joaquín López Dóriga, Adal Ramones, tanta gente que no lo puedo creer”, contó.