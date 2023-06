Compararon a Lucía Méndez con Martha Higareda por un comentario sobre Cher

Una de las anécdotas de Lucía Méndez con una cantante internacional nuevamente dio de qué hablar, inclusive la compararon con Martha Higareda; esta vez, la actriz aseguró que conoció a Cher, quien le dijo que le gusta cómo canta y ya la ha visto actuar.

Lucía en varias ocasiones ha dicho que Cher es una de sus cantantes favoritas porque la considera una artista completa, por ello decidió acercarse a su ídola, quien la recibió en Miami, según reveló en La Saga.

“Ya me encontré con ella en Mami. Saqué una cita, le envié mi trayectoria, todo, para que me recibiera y me recibió. Maravillosa”, comenzó la histrionisa.

Según Lucía Méndez, Cher fue muy "buena onda" con ella, contrario al comportamiento de Madonna (Reuters)

La protagonista de El extraño retorno de Diana Salazar confesó que su experiencia conociendo a la intérprete de Believe fue algo muy grato porque es una persona muy sencilla y, a lo largo de su plática, Cher le dijo que le gustaba mucho cómo canta y sí la había visto actuando.

“Estuvimos hablando de la ambigüedad de ser actriz, cantante, que amaba México, que le gustaban mucho mis canciones, que había visto cosas mías actuando. Se portó tan linda, tan sencilla, tan buena onda, que sinceramente se me quedó muy grabado”

Para terminar de contar sobre su encuentro con Cher, dijo que tras recibir ese trato, no aceptaría que otra artista quiera comportarse con ella como lo hizo Madonna. “Llegas y Madonna te trata como te trata... ¡no me paro!”, dijo entre risas.

La cantante siempre ha dicho que Cher es su cantante favorita, por ello le hacía ilusión conocerla (Instagram/@luciamendezof)

Esto generó reacciones encontradas entre los internautas ya que mientras algunos compartieron que también les gusta cómo canta Lucía, otros señalaron que esta anécdota podría ser algo que Martha Higareda contaría.

“Martha Higareda tu tía”, “Su momento Martha Higareda”, “¿Martita eres tu?”, “Uy sí, super fan de sus famosísimas canciones”, “En su momento más esquizoide del día”, También le voy a enviar mi trayectoria a Cher, a ver si me recibe”, comentaron los internautas.

Esta no es la primera vez que los usuarios dudan de alguna de las historias de la actriz, inclusive una de las más famosas es la del incómodo momento que le hizo pasar a Madonna en uno de sus conciertos.

El pleito con Madonna inclusive se volvió meme ya que muchas personas no creyeron que la cantante verdaderamente se hubiera enojado con Lucía (Getty Images)

Años atrás, Lucía Méndez relató que en 2016 asistió a un concierto de Madonna. Pese a que estuvo en primera fila y vio cómo muchas otras personas se levantaron de su lugar a bailar, ella no quiso ponerse de pie porque tenía una rodilla lastimada.

La Reina del Pop pidió que se levantara, pero se negó y esto la hizo enojar tanto que le pidió directamente que se levantara y mandó a un elemento de seguridad a hacer que se pusiera de pie. La discusión llegó al punto en que la intérprete de Vogue le aseguró que llamaría a su abogado, “I’m gonna call my lawyer”, le dijo Madonna.

Además de esto, Méndez dijo que ella, al también ser cantante, no estaba apantallada por el concierto de Madonna, por lo que no cedió.

Lucía Mendez le ayudó a Gloria Trevi a curar su depresión

Esta anécdota se hizo viral ya que para el público era inverosímil, pero ella ha defendido que en verdad sucedió.

También recientemente fue criticada por decir que uno de los perfumes que ella produce ayudó a Gloria Trevi a superar su depresión, pues contienen feromonas.

Según la protagonista de Tú o nadie esto sucedió cuando la cantante salió de prisión hace 20 años. Ella la visitó y la vio tan triste que intentó ayudarla regalándole uno de sus perfumes.

“Le llevé mi perfume y le dije: ‘Gloria, ponte este perfume mi reina (...) póntelo y no vas a tener depresión, a lo mucho ocho días, te lo juro’ (....) Se lo puso, y hasta hoy por hoy se lo pone”, reveló.