Santiago Baños reveló cuándo se dará a conocer la llegada del nuevo Director Técnico del América

La afición americanista espera pronto al próximo entrenador, que si pueda ganar la 14. (Mexsport)

El próximo 30 de junio, el Torneo de Apertura 2023 dará comienzo, sin embargo, uno de los equipos que aún no tiene director técnico es el América, club que espera a un nuevo estratega que los haga ganar el anhelado campeonato de Liga número 14.

Por ello, el presidente deportivo, Santiago Baños, dio a conocer que el nuevo director técnico será dado a conocer esta semana, entre jueves y viernes.

En entrevista con TUDN, informó a toda la afición americanista que el club está en la recta final y que están a nada con cerrar el fichaje con el estratega, que relevará a Fernando Tano Ortíz tras la eliminación en el torneo pasado ante Chivas.

No reveló nombres

“Estamos analizando a los candidatos, obviamente, cada vez estamos más cerca. Esperemos tener noticias a más tardar el jueves. Estamos en la recta final y bueno, creo que vamos por buen camino. Esperemos que pronto lo podamos cerrar y anunciarlo”, declaró Baños en Línea de 4.

Sin revelar nombres de los candidatos, Santiago Baños aseguró que el perfil del nuevo estratega americanista tiene que ser ofensivo y siempre mantener la línea juego, pues es algo que caracteriza al club.

“Queríamos seguir con la línea de juego que teníamos el día anterior, tener posesión en el campo, ser un equipo que muestre ese poderío ofensivo, llevamos dos torneos peleando el título, tanto de goleo y como el equipo más goleador, entonces pretendemos seguir por esa línea”, explicó.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Ghana v Uruguay - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - December 2, 2022 Uruguay coach Diego Alonso reacts REUTERS/John Sibley

Una de las cosas a destacar fue que durante la búsqueda se hablaron muchos nombres de entrenadores exitosos; sin embargo, el único que rechazó dirigir a los azulcremas fue Diego Alonso, extécnico de la Selección de Uruguay.

“El único, el único que me ha dicho no, no voy a ir, es Diego Alonso por su plan de vida, porque justo en este momento se mudó a Europa, porque es un nuevo plan; tiene a los hijos inscritos ya en la escuela y él está inscrito en una universidad, y esa fue la razón principal por la que no pudimos ni llegar a más y volver a sentarme con él y platicar y tener un intercambio de ideas”.

Reveló la razón del Tano para dejar al América

(Twitter/@Rayados)

El presidente deportivo, quien fue atacado en redes sociales por el fracaso americanista, aseguró que tiene una fuerte deuda con la afición, pero una de las cosas que le sorprendió fue la renuncia de Fernando Tano Ortíz.

“Bajamos al vestidor de jugadores, pasó enfrente de mí y se metió al vestidor del cuerpo técnico, a la media hora me comuniqué con la gente de prensa, le pregunté si Tano ya había salido a la conferencia, me dicen que no, y en el grupo de comunicaciones escriben que acaba de renunciar; fui, platiqué con él, tuvimos una conversación, y le dije que, si quería despedirse de los jugadores, que la cita era al otro día a las 10; llegó al día siguiente, volvimos a hablar, y seguía todo en lo mismo”, aseveró.

“Me dijo que él pensaba que era lo mejor para la institución, para el grupo, escuché varias versiones, la que él me dijo a mí fue que creía que el equipo necesitaba una nueva cara, alguien que viniera a inyectarle algo diferente, que pensaba que dos o tres jugadores ya no creían en su proyecto, muy poca conversación después del partido”, agregó.

Asimismo, dijo que una cosa que le causó molestia, fue la actitud del Tano, fue que se llevará a su gente a Rayados, ya que el cuerpo técnico se lo armó.

“Ninguno era del cuerpo técnico de él, más que El Chato (Juan Pablo Rodríguez), Paolo (Pacione) llevaba cinco años en la institución, lo trajimos como director de preparación física de todo el club; Peter Thelemaque era el técnico de la Sub 18, que también lo trajimos nosotros, es más, ni siquiera se conocían tanto entre ellos, y un jovencito que llevaba un año en el departamento de inteligencia deportiva, no era su cuerpo técnico, nosotros se lo formamos”, finalizó.