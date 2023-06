Incendio en el Centro Histórico de CDMX consume local de bisutería

El siniestro consumió dos locales de bisutería

Un fuerte incendio en un local de bisutería en el Centro Histórico de la Ciudad de México causó la movilización de los cuerpos de emergencia para atender la situación que alarmó a los vecinos y locatarios, quienes se encontraban cercanos al lugar que se estaba consumiendo por las llamas.

Fueron los vecinos de la zona los encargados en reportar la emergencia a Bomberos de la CDMX, así como elementos de Protección Civil. El incendio empezó a suscitarse alrededor de las 19:30 horas del martes 13 de junio, en cuanto bajó el calor y empezó el atardecer, uno de los locales ubicados en la calle Del Carmen empezó a incendiarse.

Detrás de la cortina del negocio empezó a presenciarse una columna de humo, por lo que de inmediato las personas cercanas empezaron a pedir el apoyo de los bomberos. Hasta ese momento se desconocía cuál era el giro del comercio que se estaba quemando, pues las cortinas ya estaban cerradas y aparentemente no había nadie dentro.

Un fuerte incendió consumió un local de bisutería en el centro histórico de la CDMX (Twitter/ @SGIRPC_CDMX)

Más tarde, en cuanto los elementos de emergencia llegaron al lugar confirmaron que el siniestro se registró en la calle Del Carmen, casi esquina con República de Bolivia en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX. De inmediato los bomberos empezaron a romper parte de la cortina del local para ingresar a la zona donde se registró el incendio.

Fue hasta entonces que se confirmó que el giro del local era de bisutería y diversos artículos de plástico. De acuerdo con algunos cuerpos de emergencia que atendieron la emergencia —y los primeros reportes del accidente— el incendio se debió a un corto circuito en las lámparas de iluminación, por lo que derivó a un incendio.

Además, al momento de la falla en el alumbrado ya no había personal trabajando en el local, así que no se tuvo reporte de personas lesionadas por el incendio. Conforme transcurrieron las labores de los bomberos para sofocar las llamas, no se tuvo el reporte de víctimas fatales o personas lesionadas por el incidente.

Incendio en el Centro Histórico provocó la movilización de cuerpos de bomberos (Twitter/ @Bomberos_CDMX)

Para las 20:00 horas a través de redes sociales, los Bomberos de la CDMX informaron que no solo fue un local el que se vio afectado por el incendio, sino que fueron dos locales los que resultaron consumidos por las llamas, así que explicaron que fue pérdida total.

“En seguimiento al incendio registrado en la calle Del Carmen, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, informamos que se queman en su totalidad dos locales comerciales. Continuamos laborando en el lugar”, compartió a través de su cuenta oficial en Twitter.

Solo habían transcurrido 30 minutos desde que arribaron a la emergencia cuando dieron a conocer que se trataban de dos locales, así que tardaron todavía parte de la noche para controlar el incendio.

Fue hasta las 20:50 que controlaron el incendio en el Centro Histórico de la CDMX (Twitter/ @VOZDEUNCHILANGO)

Sin embargo, al menos tres bomberos resultaron intoxicados como consecuencia de los gases y humo que provocó el consumo de los objetos de plástico, pues al tratarse de un local cerrado no hubo ventilación, así que los bomberos que ingresaron a los locales resultaron intoxicados.

Los afectados recibieron primeros auxilios de cuerpos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), por lo que tuvieron que acudir a una ambulancia para recibir atención médica. Los bomberos no tuvieron que ser trasladados y solo recibieron atención en el lugar.

El tránsito local no se vio afectado cuando empezó la movilización de los cuerpos de emergencia, pero conforme cayó la noche y se confirmaron que fueron dos locales los afectados, se tuvo que cerrar la calle Del Carmen, así que elementos la Policía de la CDMX tuvieron que cerrar la circulación y resguardar la zona para permitir que los bomberos trabajaran en la zona. Fue hasta las 20:50 hrs que tenían controlada la situación.