Caso Héctor Parra: Daniela Parra lanzará documental en defensa de su padre

Daniela Parra lanzará documental en defensa de su padre (Instagram: @hectorparrag // @dannielaprm)

“Una telenovela de terror que pareciera no ver fin”, así internautas han reaccionado a la historia de Héctor Parra, Alexa Hoffman, Daniela Parra y Ginny Hoffman, quienes fueran una familia de famosos que terminó dividida tras acusaciones de abuso sexual al famoso y un enfrentamiento interminable entre las hermanas por demostrar la inocencia o culpabilidad del ex galán de la televisión.

Luego de que la parte acusatoria confirmara la realización de un documental, la concertación de este y todo ello sin aún haber tenido veredicto final, la hija mayor del histrión ha contraatacado con el mismo recurso audiovisual, pues le confirmó al matutino Venga La Alegría la próxima llegada de la versión de su padre.

“Me gustaría un documental periodístico, justo como duda razonable, como presunto culpable, porque de verdad las cosas que se viven allá adentro o sea, mi papá es uno más. No quiero hacer de esto un show o un espectáculo más, así morboso. Con todo el contexto de todo y con personas serias y formales”, inició la joven hija del actor.

Daniela Parra no busca dinero con su documental

La hija mayor del actor aseguró que no va a lucrar con el documental (Instagram/@hectorparrag)

La joven en la misma entrevista aseguró que no busca un bien económico con la realización de su propia versión de la historia ante las cámaras, pues aunque sí reconoció que le hace falta, aseguró que llega cuando se necesita. Motivos por los que su documental no tendrá la intención de comercializar con la historia de su padre y lo que ella misma ha tenido que enfrentar desde que se hizo la denuncia y su padre llegó a prisión.

“El dinero siempre llega cuando se necesita, pero el dinero no. Pero no lo hago para ganar fama, morbo porque de eso ya ha habido suficiente, creo. Hay días en los que digo ‘Qué onda, por qué está pasando esto’ y entonces me reconforta pensar que es mi misión de vida y que voy ayudar a más personas”, agregó.

Daniela Parra presenta afectaciones de salud por caso Héctor Parra

La joven que no ha quitado el dedo del reglón tratando de comprobar la presunta inocencia de su progenitor, aseguró que el desgaste de dos años de una guerra mediática, juicios, recolección de pruebas y presión social no le han generado los mejores efectos en su salud, pues aunque ella piensa que no es tan grave como suena, doctores le ha confirmado que ya tiene afectaciones derivadas del estrés que el caso del famoso le genera.

Daniela Parra padece problemas de salud por culpa del caso Héctor Parra (Twitter/@SoyEl_RogerMx)

“Revisaron mi sangre y me dijeron ‘Oye qué onda contigo, ¿todo bien?’. Entonces me mandaron a hacer más estudios y sí tengo ahí unos problemas de anemia, pero nada grave. Mi abuela me mandó caldito de pollo y carne”, finalizó Daniela Parra.

¿Quién está financiando el documental de Alexa Hoffman?

El actor que cobró fama nacional con Rebelde le detalló al matutino de TV Azteca esa y otras incógnitas que el público que sigue el caso tienen:

“Creo que es una mala percepción creer que un documental se tiene que hacer cuando ya terminó la historia; los grandes documentales justo van documentando. Lo estoy haciendo probono -de forma gratuita-, eso es muy importante que quede claro y quienes estamos participando lo estamos haciendo de la misma manera”, expresó el actor Felipe Nájera.

El documental ya cuenta con dos avances en redes sociales (Instagram/@40tenafilms//Jovani Pérez/Infobae)

El debate ha traspasado la pantalla y ahora en redes sociales creyentes de la presunta víctima y del aparente victimario también han discutido el caso que sigue dando de qué hablar: “Una hasta haciendo un documental con una abogada que ya fue acusada de corrupción y un actor que no sabe nada sobre dirigir, increíble y solo pasa en México”. “Puede que algo de todo lo que se acusa hubiera pasado pero esta historia no tiene vencedores, sino que se castigue a él si ocurrió o a ella y su madre si están mintiendo desde hace dos años”, expresaron internautas.