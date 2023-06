Yordi Rosado ya está en Imagen TV y confesó cuál es el trabajo que jamás aceptaría

Yordi Rosado está por reaparecer en la televisión abierta a su llegada a Imagen TV (Foto: Instagram)

Tras haber sufrido modificaciones en su labor en Televisa, donde aparecía hasta hace muy poco a través de la señal de Unicable en las emisiones de Miembros al aire, y tras ser despedido de la producción de Con permiso, Yordi Rosado ha sido contratado por Imagen televisión para encabezar un nuevo proyecto.

Y es que el presentador de 51 años aceptó la propuesta de aparecer al aire nuevamente en la televisión abierta con un formato de concursos, y sin que él lo haya anunciado aún, ha sido la producción del programa Sale el sol la que se encargó de comunicarle al público el flamante ingreso del también empresario y locutor.

“Imagen Televisión está de manteles largos, hay un nuevo integrante en la familia, pues nada más y nada menos que Yordi Rosado que regresa a la televisión abierta”, expresó hace unos días Ana María Alvarado en su espacio Pájaros en el alambre del programa matutino.

La nueva aventura de Yordi Rosado se trata de Bingo Blitz, un programa de concursos basado en un formato de Israel, el cual será producido por Alejanda Luck y conducido por el presentador que saltó a la fama hace 25 años como parte del recordado Otro rollo.

Yordi Rosado conducirá nuevo programa basado en el juego Bingo (Sale el Sol)

“Es un juego de bingo, pero es un bingo gigante, el más grande del mundo, una máquina impresionante que cuando la gente la vea se va a impactar. Es un juego de bingo pero al mismo tiempo con preguntas que tiene que contestar el participante. El concursante viene acompañado de un famoso”, explicó Yordi Rosado ante la prensa en días pasados.

El programa próximo a estrenarse buscará hacerle frente al programa que actualmente conduce Lolita Cortés en TV Azteca, Password: La palabra secreta, en el cual un participante del público y un famoso buscan ganar un premio en efectivo, y que se transmite los sábados por la noche, mismo horario en el que reaparecerá Rosado.

Respecto a su agitado ritmo de trabajo, el conductor reveló que también se da su tiempo de descanso, por lo que de esta manera logra un equilibrio en su vida: “Como saben soy mucho de hacer cosas, no me estoy quieto, y así como trabajo, también descanso muy bien. Soy muy organizado”, compartió recientemente para TVyNovelas.

Yordi aseguró que no le gusta trabajar en fines de semana, por lo que probablemente su participación en Bingo Blitz se tratará de programas grabados durante la semana, que serán transmitidos al aire en sábado y domingo. El conductor confesó que nunca trabajaría en un empleo donde lo requieran el viernes en la tarde, sábado y domingo.

Yordi Rsoado celebró 3 millones de subscriptores en su cuenta de YouTube con un video inédito (Foto: YouTube/@Yordi Rosado)

“Si alguien me va a contratar le digo que no lo hago, yo sólo trabajo hasta el viernes hasta las 2 de la tarde. Si insisten les digo, literal, que no soy la persona que buscan”, expresó.

Respecto al éxito del que se siente orgulloso al haber participado en diversos proyectos tanto en radio como en televisión, así como en sus conferencias y en los libros que ha publicado, Yordi Rosado destacó que su disciplina ha sido un factor clave.

“Yo creo que en la intuición, a veces no he tenido la mejor preparación, pero sí soy muy comprometido, casi siempre trabajo con personas de confianza, y de verdad, si haces lo que dice tu corazón, todo empieza a funcionar. Sin duda, en mi caso, en todo lo que he hecho mi mejor consejero ha sido el corazón”.

Yordi saltó a la fama en Otro rollo; el programa fue muy popular en las décadas de los años 90 y 2000 (Foto: Univision)

Sin embargo, pese a que el conductor ha participado en algunos proyectos que no han sido precisamente un “rotundo éxito”, Yordi no los considera como fracasos. “No lo veo así, porque he aprendido, y de verdad, la única forma de saber si algo funciona o no, es intentándolo; por cada 10 cosas que me funcionan, hay tres que no, pero no pasa nada. Una de mis características es que aun con miedo hago las cosas, sea lo que sea, me atrevo siempre”, expresó.