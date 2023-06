Maryfer Centeno analiza la reacción de Paco Stanley al leer el saludo del Mayo Zambada: ¿Tuvo miedo?

El documental El Show, crónica de un asesinato reveló este momento en televisión

A 24 años de su asesinato, Paco Stanley volvió a ponerse en el ojo del huracán tras el estreno del documental El Show: Crónica de un asesinato. Y es que, durante uno de los capítulos de la serie que habla sobre el atentado al conductor, se retomó un antiguo video donde el famoso leyó en vivo un saludo para un Mayo Zambada de Culiacán.

“Reciba un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada, de Culiacán, estamos aquí presentes su familia e hijos... por favor.... Ya quemé a todo el mundo aquí y... ¿Quién es Mayo, en dónde está?”, fue lo que dijo el artista en aquel entonces.

Después de que este clip se viralizara en redes sociales, Maryfer Centeno aprovechó para analizar la expresión corporal del presentador de Pácatelas mientras se percataba de que había cometido un error al leer el mensaje al aire.

Qué piensa Maryfer Centeno sobre el polémico saludo

A través de su cuenta de Youtube, Maryfer Centeno analizó cuadro por cuadro el instante y señaló que, desde su perspectiva, Paco Stanley sí estuvo un poco nervioso por la situación.

Maryfer Centeno es reconocida por sus analisis de expresión corporal (Captura de pantalla/YouTube)

“Antes se leían los mensajes del público y entonces nota las arrugas en la frente y por un lado hace una expresión de sorpresa, nota como levanta las cejas. Generalmente, este levantón de cejas sí es de sorpresa, pero también uno de los síntomas del miedo es levantar las cejas, porque no estás preparado para lo que estás pasando”, comentó en primera instancia.

La grafóloga aseguró que Stanley supo manejar la situación debido a su trayectoria en el ámbito de la comunicación.

“Es un gran narrador, distorsiona, hace un suspiro. Tener un poco de miedo no significa que estás involucrado con nada, hay tensión en la cara, las cejas se están uniendo, no hace una expresión triste, pero tampoco es una expresión de tranquilidad. Incluso, baja la cabeza, el rostro se pone serio”, puntualizó.

La joven experta en expresión corporal señaló que en algún momento del video sí se podía observar que la tensión sí fue en ascenso para el conductor.

El conductor leyó en vivo un mensaje del Mayo Zambada

“Aquí sí aumenta el nerviosismo, incluso ni se entiende lo que dice al final, se toca la cara y luego se empieza a reír, porque además él es un gran comunicador. Un comunicador extraordinario, un hombre preparado”, añadió.

Respecto al instante en que las cámaras muestran al público, la grafóloga destacó que ella no podía asegurar si el narcotraficante estaba en el foro, como han sido algunas de las teorías más recientes.

“No hay nadie o no lo sé, hay quien dice que ese es el rostro, yo no tengo los elementos para decirlo”, explicó.

Finalmente, Maryfer puntualizó que dicho video no podía ser una prueba contundente de si Stanley efectivamente tenía algún tipo de nexo con el crimen organizado.

El conductor leyó un mensaje (Twitter/@PacorroStanley//Oficina del Departamento de Estado de EU)

“Reflejan cierta ansiedad, pero lo maneja muy bien. Esto no puede ser prueba de nada. Siendo tan popular, tan famoso, la televisión era lo número uno. Sí llama la atención la expresión facial y lo que refleja este rostro”, concluyó.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos coincidieron con la opinión de la famosa, mientras que otros dieron sus propias versiones respecto al caso de Paco Stanley.

“A mí me da la impresión que necesitaba lentes puesto que aleja demasiado el papel y de ahí la expresión para ajustar la vista, ajusta la voz para formular la broma del acento norteño y después le apena haber dicho en público algo que no debía. No creo que haya conocido al sujeto mencionado, de ser así al leer su nombre pudo haber pasado a otro tema con facilidad gracias a la agilidad mental que poseía. Es mi percepción. Saludos”, dijo un usuario de YouTube.