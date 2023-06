Jorge D’Alessio denunció robo a Matute y explotó contra autoridades: “Están todos coludidos”

Jorge denunció que su staff sufrió un asalto a plena luz del día en Guanajuato (Foto: Instagram)

Jorge D’Alessio ha sido víctima de la delincuencia por tercera vez, y es que el líder de Matute denunció que le fue robado parte del equipo de sonido y técnico de la famosa banda de covers.

El músico y productor explotó contra las autoridades y con gran impotencia informó en Twitter que le fue robado el equipo de producción de su banda. Y es que para lograr brindar espectáculos como los de Matute, se requiere un sofisticado equipo de aparatos e instrumentos, que muchas veces son trasladados de un punto a otro durante sus giras de presentaciones.

“Una vez más nos vuelven a robar el equipo! Ahora fue en Guanajuato, un estado sin ley, sin autoridades, sin seguridad y sin madre! Tienen al país hecho mierda! Ch*nguen a su p*ta madre todos los responsables de la seguridad de este país! Ya no hay manera de vivir aquí”, escribió el hijo de Lupita D’Alessio y alcanzó a avisar que los choferes al mando se encuentran bien tras el asalto ocurrido al rededor de las 9:00 h de este martes 13 de junio.

“Gracias a Dios los choferes de la mudanza están bien y ya vienen rumbo a México, que eso es lo más importante”

Jorge D'Alessio denunció recientes asaltos armados en Conscripto, en CDMX: "Sin que nadie haga nada" (Foto: Instagram)

Asimismo, el músico respondió los comentarios de sus seguidores e hizo evidente su molestia. “Hasta la madre estamos de vivir así!”. Una persona le comentó que dejen de dar conciertos en pueblos al interior de la República donde es evidente la ingobernabilidad, a lo que el líder de Matute respondió tajantemente. “N’ombre, chingona solución. Dejemos de trabajar todos para que no nos roben! Dios!”

Un par de horas más tarde, el hermano de Ernesto y César D’Alessio, ya más tranquilo, ofreció una disculpa a sus seguidores ante el lenguaje soez que empleó. “Una disculpa por mi léxico en mi tuit anterior, es sólo desesperación, con ésta es la tercera vez que nos roban los equipos, si supieran lo difícil que es volverse a hacer de ellos y lo que cuesta, ningún mexicano debería pasar por esto, sin importar la profesión”, anotó en Twitter.

Más tarde, el músico declaró para De primera mano que, antes del percance, los choferes de sus camiones ya estaban tomando precauciones en sus traslados debido a las experiencias previas de robo.

“Tienen una indicación de nuestro production manager de que no pueden viajar de noche nunca, entonces cuando llega la tarde estén donde estén lo guardan en alguna bodega, duermen ahí y siguen su camino al día siguiente. Para nosotros la seguridad de la gente es lo más importante, antes que los equipos”, dijo tras notificar que el evento sucedió a plena luz del día.

Para el músico, la situación es sospechosa pues hasta podrían "estar coludidas" las autoridades (Foto: Instagram)

Además, el músico opinó que las autoridades estarían coludidas con los delincuentes de quienes Matute fue víctima. “Venían todos los equipos pasando Salamanca, ya era de noche, los guardaron, hoy en la mañana salen rumbo a México y de día a plena luz del día, en la autopista, un auto llegó armado, los bajaron, los amagaron, abrieron la cajuela y lo que les cupo en la cajuela fue lo que se llevaron, no sabemos qué es todavía hasta que llegue el camión. Amigo ¿sabes qué? para mí ya están todos coludidos, porque tanta impunidad, o son muy idiotas, estúpidos o están en el negocio, no hay de otra, no agarran a nadie”, concluyó.

Matute y Jorge D’Alessio: víctimas de la delincuencia

Y es que cabe recordar que en 2019, a la banda le robaron instrumentos y equipo que poco tiempo antes había adquirido, dicho hurto al camión del grupo sucedió mientras regresaban de Puebla, donde acudieron a presentarse en un concierto.

“Así la seguridad de nuestro país. Se caban de ch*ngar un camión con equipo de Matute: Todo nuestro Backline, la batería Custom de Irving, todo el sistema inalámbrico, toda la microfonía personalizada senheiser, todos los in-ears, consoles y motores inteligentes. Mañana temprano haremos un listado con todo lo que se ch*ngaron, hay muchas cosas personalizadas que son fáciles de identificar, les pediremos su ayuda, músicos, técnicos, ingenieron de todo el país, por si los ven en algún lugar. Acabamos de terminar de pagar esos equipos”, escribió en noviembre de 2019 y aseguró que los miembros de su staff fueron retenidos durante cuatro horas por los delincuentes.

Aquí el momento en que nos asaltan y nos quitan a punta de pistola las camionetas en @GobNau @PoliciaNau @Edomex @C5Edomex



No puede ser la inseguridad en este municipio! #Naucalpan pic.twitter.com/sBaAj3pO1Q — Jorge D’Alessio (@jorgedalessio) August 11, 2021

Por si fuera poco, al esposo de Marichelo Portillo le robaron su camioneta a punta de pistola en 2021 en el municipio de Naucalpa, Estado de México.