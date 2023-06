¿Está molesto? Ramón Ayala responde a polémica por prominencia de Peso Pluma y Natanael en el Arre HSBC

Imagen: (Ig tecatepalnorte) / Ocesa.

Los fanáticos de la música de regional mexicano se emocionaron sobremanera cuando Ocesa anunció la creación de un festival de música “estilo Corona Capital”, pero enfocado en sus gustos musicales. El Arre HSBC reunirá lo mejor del norteño, banda, grupero, corridos y corridos tumbados en un sólo lugar durante dos días enteros, en donde un sinnúmero de bandas y solistas se subirán al escenario para sacar los mejores pasos y entonaciones de su audiencia.

Su cartel está compuesto de una gran variedad de nombres tan míticos como Bronco, Alicia Villareal o Pesado. Pero también hay artistas muy nuevos como Peso Pluma, Natanael Cano o Fuerza Regida. Se llevará a cabo los pròximos 9 y 10 de septiembre.

La controversia al respecto de este evento despertó cuando muchos se cercioraron de la forma en la que estaban acomodados y anunciados algunos artistas. Por ejemplo, fueron varios los que pusieron el grito en el cielo cuando los exponentes modernos de los corridos tumbados fueron dispuestos en el cartel como los artistas más grandes e importantes del festival por encima de leyendas como Ramón Ayala.

El enojo se difundió tan rápido como fuego encendido en un granero por todas las redes sociales, e incluso algunos artistas ajenos al festival opinaron al respecto. No obstante, ninguno de los involucrados en este descontento había tomado el micrófono para dar palabra a lo sucedido. Al menos no hasta ahora, ya que el mismísimo Ramón Ayala ha roto el silencio y se ha referido a los acontecimientos, los comentarios y su participación en un cartel que está liderado por Peso Pluma y Natanael Cano, y no por él mismo.

¿Qué dijo Ramón Ayala?

El intérprete de éxitos tan míticos como “Tragos amargos”, “Dos monedas”, “Mi piquito de oro”, o “Rinconcito en el cielo” opinó al respecto. ¿Se siente agredido u ofendido por no encabezar el cartel del Arre HSBC a pesar de su trayectoria?

“Los organizadores de eso son los que tienen que hacer las cosas bien, como deben de ser”, comentó Ayala. “Ahora a nosotros como quiera si empezamos o no empezamos, a nosotros nos da igual, porque la gente ahí va a estar”.

El “rey del acordeón” después dejó en claro que no le molesta para nada la forma en la que los organizadores acomodan a los artistas del festival. Lo importante es compartir con el público.

“Yo no me molesté por eso”, continuó antes de dejar en claro su opinión final. “A mi a veces me ponen abajo y a veces me ponen arriba”, concluyó.

Ramón Ayala estará presente el Domingo 10 de septiembre en los escenarios dispuestos a lo largo y ancho de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Ese día quien encabeza el festival es Peso Pluma. Otros artistas contemplados para la misma fecha son: Duelo, Eden Muñoz, Luis R. Conriquez, Edith Márquez, los Kumbia Kings, entre otros.

¿Quiénes se quejaron del acomodo del Arre HSBC?

Una vez que el cartel fue anunciado el cantante Julio Preciado fue quien arremetió primero contra el cartel del Arre HSBC. Al igual que a mucho público, al intérprete tampoco le pareció respetuosa la organización que los organizadores del festival dispusieron para toda la camada de artistas y bandas.

“A mí se me hace una falta de respeto ver en dónde colocan a Don Ramón Ayala y a Alicia Villareal ¿Cómo crees que Ramón Ayala le va a abrir a estos muchachitos, la verdad? ¿Cómo crees que Huracanes del Norte le va a abrir?”, dijo el cantante.

Para el intérprete de “Te Presumo” y “Sal de Mi Vida”, no es correcto que artistas que pueden llenar palenques ellos solos, con sus shows individuales, tengan que verse forzados a ser teloneros de otros artistas solo porque estén de moda. Además consideró que el problema principal deviene no sólo de los organizadores del evento, sino de los compañeros que acceden a participar bajo esas condiciones.

“Es mucha tradición la que hay de por medio, hay que tener sobre todo dignidad al momento de aceptar un compromiso y ver el lugar donde te están colocando en la cartelera”, asentó.