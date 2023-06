“Con cinco pesos que me den”: Fan de Taylor Swift pidió dinero para ir a uno de los conciertos en CDMX

Se llevo muchas crticas al decir que el 80% de su vida se basaba en la cantante. (Facebook)

A dos meses de que se realicen los conciertos de Taylor Swift ‘The Eras Tour’ en la Ciudad de México, ha desatado una locura entre sus fieles fans, pues muchos buscan al menos hacerse de unos boletos para ver en vivo y a todo color a la intérprete de ‘Shake It Off’ en el Foro Sol.

Te puede interesar: Cetes directo se cayó y con memes usuarios se preocuparon por sus ahorros

Lamentablemente, algunos fans no van a poder verla debido a otras circunstancias como la monetaria, al no tener dinero para los boletos; sin embargo, para algunos en redes sociales aseguraron que esto no será impedimento para adquirir una entrada, sea como sea, muestra de ello, fue la publicación de una usuaria que pidió dinero para comprar un ticket.

De acuerdo con la usuaria Hazel Itzel, dijo ser una verdadera swiftie (apodo de los fans de Taylor) por lo que mediante su cuenta de Facebook hizo una recolecta, dado que no tiene dinero para comprar un boleto para uno de los cuatro conciertos en el Foro Sol.

Pide cinco pesos al menos para la recolecta

Dijo que espera que le hicieran una cooperacha de cinco pesos. (Facebook)

En la publicación, la usuaria señala que se quedó sin dinero debido a que lo gastó en un emprendimiento, por lo que tuve que verse en la penosa necesidad de pedir a extraños en las redes sociales para comprar un boleto.

Te puede interesar: Taylor Swift anunció nueva fecha para el Foro Sol: cuándo es y todo sobre su preventa

“Estoy haciendo una colecta para el boleto de Taylor Swift, ya que no cuento con dinero ni trabajo estable (pues gasté todo en mi emprendimiento), sé que para muchos es una tontería, pero Taylor Swift es parte del 80% de mi vida, de mi pequeña y aburrida vida”, se lee en la publicación.

Asimismo, comentó que para ella sería un sueño ver a Taylor Swift, ya que nunca se ha presentado en México, y así poder cantar todas las canciones de su repertorio pues se dice ser una verdadera ‘swiftie’, por lo que al menos pidió cinco pesos para hacer la recolecta.

Te puede interesar: Boletos de Taylor Swift en México: ésta es la promoción Citibanamex para comprarlos

“Por desgracia no tengo qué vender ni rifar :C pero con 5 pesitos que me den está bien, se los juro que estaré eternamente agradecida. Me da vergüenza, es la primera vez que hago esto, pero es que ES #TaylorSwift”, publicó.

“No sé qué es más patético, si el hecho de limosnear para un concierto o que un cantante sea el 80% de tu vida”; “¡Qué propuesta tan original y tentadora! Seguro que tus followers están más que dispuestos a financiar tu estilo de vida”, fueron algunos de los comentarios por usuarios en la publicación.

Así compartió la noticia la cantante Taylor Swift (Foto: Twitter / @taylornation13)

La cantautora nacida en Pensilvania realizará cuatro conciertos consecutivos en el Foro Sol de Ciudad de México, entre el 24 y 27 de agosto. Es la primera vez que la intérprete de “Blank Space” y “Midnight Rain” se presenta en México.

Cabe recordar que en un principio mediante sus redes sociales anunció tres fechas para conciertos en el Foro Sol, sin embargo, este lunes 12 de junio dio a conocer una fecha extra para el 27 de agosto.

Conoce la promoción Citibanamex para los boletos de Taylor Swift

¡Prepárate para 'Taynochtitlán'! La Ciudad de México se renombra para honrar a Taylor Swift (Taylor Swift)

Extrañamente los conciertos de Taylor Swift en México se escaparon de las garras de los contratos de exclusividad de ciertos bancos, y en su lugar los asistentes podrán adquirir sus entradas con cualquier tarjeta de crédito y débito que sea aceptada dentro de los portales virtuales de Ticketmaster.

A pesar de aquello, algunos bancos como HSBC lanzaron una promoción de meses sin intereses y bonificaciones extras para todos aquellos que puedan comprar sus boletos para ver a la cantante dentro de Ticketmaster. Y justo antes de la fecha pactada para la venta de boletos Citibanamex también anunció lo propio y su promoción es incluso mejor que aquella que tiene pactada normalmente con todos los eventos de Ocesa.

Citibanamex anunció a través de sus canales oficiales que ofrecerá 6 Meses sin Intereses para todas las compras realizadas en el sitio web Ticketmaster del 13 al 15 de junio. La promoción tiene ciertas restricciones y algunas reglas específicas que te contaremos a continuación.

Reglas

- Las compras deben ser a partir de 5 mil pesos.

- Las compras deben ser aplicadas en una sola exhibición.

- Participan todas las tarjetas de crédito Citibanamex, excepto las corporativas.

Esta oferta es lanzada con intenciones de coincidir con las fechas en las que se venderán los boletos para Taylor Swift. Sin embargo, en realidad es válida para cualquier compra dentro del sitio. Así que se puede aprovechar para comprar boletos del Corona Capital 2023, Arre HSBC, o cualquier otro tipo de evento que sea ofertado dentro del portal.