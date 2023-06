Andrea Chávez solicitó licencia para dejar cargo en Morena e “involucrarse” en proceso interno

Andrea Chávez es la diputada más joven de Morena y AMLO la admira por ser el relevo generacional (Foto: Instagram / @andreachaveztre)

La diputada federal Andrea Chávez Treviño solicitó licencia como Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena con la finalidad de participar en el proceso interno con el que el partido elegirá al candidato presidencial para los comicios federales de 2024.

“Hoy solicito licencia al cargo por el que fui electa unánimemente tras ser la consejera nacional más votada del país, buscando cuidar en todo momento el proceso interno que hoy vive nuestro partido y en el que pretendo involucrarme”, dijo la legisladora, de quien se prevé se una al equipo de promoción de Adán Augusto López Hernández, quien a su vez dejará la Secretaría de Gobernación el próximo viernes 16 de junio.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Morena, a partir del lunes 19 de este mismo mes iniciará un periodo de 60 días para que Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña recorran durante 60 días el país para promover su imagen y participar en la encuesta de Morena para definir al abanderado en 2024.

La diputada Andrea Chávez ha mostrado su simpatía por el proyecto de Adán Augusto López(fotos: CUARTOSCURO / Twitter/SEGOB_mx)

“Cuando la etapa de definiciones concluya, volveremos para aportar nuestro granito de arena en la victoria de 2024. Estoy segura de que seremos ejemplo de responsabilidad, madurez y unidad”, expresó Chávez Treviño en la carta dirigida a Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena.

Durante este semana, los seis aspirantes a la candidatura anunciaron sus respectivas separaciones a los cargos públicos para emprender la carrera por la sucesión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este mismo martes 13 de junio, el presidente López Obrador convocó a su gabinete, legal y ampliado, a Palacio Nacional con el objetivo de que sus integrantes informaran al Ejecutivo federal si buscarán un cargo público para 2024, o en su caso, si se mantendrán en su equipo hasta el final de su mandato en septiembre del próximo año.

“No perjudica la marcha del gobierno y vamos a sustituir en los casos en los que vayan a participar en las elecciones. Sustituirlos por hombres y mujeres con convicción y tienen derecho a participar” , dijo el mandatario federal este martes en su conferencia mañanera.

En ese sentido, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció al político tabasqueño su intención de ser el candidato de Morena a la gubernatura de Guanajuato.

El presidente de la República pidió a su gabinte definir si alguno buscará una candidatura en 2024 (foto: Twitter/@lopezobrador_)

Este lunes, Marcelo Ebard fue en separarse oficialmente de su cargo como secretario de Relaciones Exteriores, mientras que el resto de aspirantes prevé hacerlo el día viernes, fecha límite para el registro ante el Comité de Elecciones de Morena.

Claudia Sheinbaum anunció este lunes, en conferencia de prensa, que el día 16 solicitará licencia permanente para dejar el cargo, mientras que Adán Augusto López hizo oficial este martes su salida de Segob, aunque atajo que no es una renuncia.

“Yo no voy a renunciar, he pedido al presidente que me releve del cargo de secretario de Gobernación, seguramente el viernes será efectiva la petición”, aclaró el aún titular de Segob, quien además aseguró tener otros datos sobre las preferencias.

Este mismo día se presentó el primer reajuste en el gabinete presidencial, pues la embajadora de México en Chile fue llamada por López Obrador para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a partir del próximo 23 de junio. En tanto, Carmen Moreno Toscano será la encargada de despacho.

“Mi profundo agradecimiento al presidente López Obrador por su confianza. Con enorme responsabilidad, honor y compromiso recibo su encargo para encabezar la SRE nuestra voz en el mundo, orgullo del Estado mexicano y puntal del proyecto transformador, digno e igualitario de la 4T”, dijo Bárcena, quien deberá entregar la embajada en Chile.