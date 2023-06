Raquel Bigorra negó haber revelado orientación de Daniel Bisogno: “Hizo show en vez de aceptarlo”

Bigorra y Bisogno eran amigos cercanos al grado de llegar a ser compadres (Foto: Instagram)

Raquel Bigorra abordó durante su estancia en La casa de los famosos una de sus más grandes polémicas; y es que en el pasado la conductora cubana fue señalada de presuntamente haber vendido información íntima de quien fuera su amigo, Daniel Bisogno, a una revista; rumor que ahora desminitó firmemente.

Bigorra negó haber “sacado del closet” al presentador de Ventaneando, cuyas imágenes donde se le puede ver muy de cerca conviviendo con jóvenes fueron publicadas en distintas ocasiones por la revista TVNotas, lo que generó una ola de especulaciones respecto a la vida íntima del polémico conductor.

Y es que dicha publicación reveló la presunta orientación homosexual de Bisogno, esto presuntamente respaldado por confesiones de la propia Bigorra, quien tras de ello recibió el repudio de los conductores de Ventaneando y del propio conductor de TV Azteca.

Ahora, a poco más de dos años de aquel escándalo, Raquel se sinceró con sus compañeros en el reality show de Televisa Univisión y expresó que no tuvo nada que ver con los señalamientos.

Raquel Bigorra aseguró no haber vendido las fotos que "incriminaron" a Bisogno (Foto: Instagram/@rbigorra/@karyzaratep)

“Le echaron la culpa a ella de que lo sacó del closet (...) a mí me decían que lo traicionaste”, comentó Wendy Guevara en el programa, con lo que desató la curiosidad entre sus compañeros, y Raquel comenzó a ahondar.

“Él hizo su show en lugar de aceptar algo que tampoco, igual, tiene que decir ni qué eres ni que no eres. Si no quieres decir que no eres, no lo digas”, expresó Raquel Bigorra durante una reunión con sus compañeros en el programa.

La actriz y ex conductora del programa La tardes la Bigorra dijo que vivió casi un año recibiendo los ataques de su excompadre Daniel, quien incluso la habría amenazado con ventilar detalles de su vida íntima.

“Pero no me eches la culpa a mí de tus decisiones. De que yo lo había sacado del... digo, no me gusta decir esa expresión, porque tampoco fue así”, destacó la conductora cubana, quien recordó que en el programa de TV Azteca hicieron duros señalamientos en su contra.

El conductor llegó a comentar que Bigorra "le aplicó la cubanada" (Foto: Instagram: @chapoypati)

“Él utilizó su espacio para darme más de un mes todos los días, pero no todo el grupo, hubo gente como un Coque Muñiz, que es una persona de respeto, que es un verdadero amigo y que además es una estrella”, dijo la conductora para referirse a las personas que sí la apoyaron en ese difícil momento en que perdió la amistad de quien fue hasta su compadre.

“Es un programa de espectáculos y a eso se dedican, y dijeron muchas cosas que no son ciertas porque ni lo vendí, ni lo traicioné. Yo no voy a ningún tipo de esos lugares (antros gay), imagínate yo con una cámara voy a ir a ver qué era o qué no era, a mí qué me importa”, remató Bigorra.

“Él no dijo: “Ella fue y me grabó' sino que dijo: ‘Ella me vendió’, que yo lo había vendido a la revista ésta. Pero aparte cuántas portadas han salido después de eso y yo ya no le hablé obviamente, compadres de ida y vuelta”, comentó.

En consecutivas emisiones de Ventaneando, los conductores hablaron del tema que atañe a Bigorra (Foto: Instagram)

Cabe recordar que Daniel Bisogno y Raquel Bigorra construyeron una fuerte amistad que trascendió de lo laboral a lo personal en cuestión de meses. Y es que su relación era tan amena que incluso se convirtieron en compadres, pues en 2015 el conductor y su entonces esposa, Cristina Riva Palacio, se convirtieron en padrinos de Rafaella, fruto del matrimonio de la cubana y Alejandro Gavira.

En ese momento nadie se imaginaba que tan sólo cuatro años después los conductores enfrentarían un fuerte escándalo que terminaría por romper su amistad.