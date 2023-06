Noroña negó ser una “corcholata extra” que aspira a la candidatura: “Soy un hombre libre”

El petista llegó a la reunión del Consejo Nacional de Morena (cuartoscuro)

A su llegada al Consejo Nacional de Morena, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, aseguró que él no pertenece a las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que se percibe solo como un aspirante más a la candidatura presidencial rumbo al 2024.

En entrevista a medios, el petista negó ser calificado como “una corcholata extra”, luego de que fuera comparado con sus compañeros aspirantes, quienes pertenecen al partido guinda, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el aún titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto, y el ex coordinador de los morenistas en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.

“Yo no soy corcholata, yo soy hombre libre que aspira a la candidatura del Movimiento para la presidencia”, resaltó el diputado.

La reunión de Morena se ha llevado a cabo la tarde de este 11 de junio con integrantes del partido. Gobernadores, secretarios generales, diputados, senadores y más, se han dado cita en una sede de la Ciudad de México con el fin de definir las formas de elección para el candidato o candidata presidencial que representará al partido rumbo a las elecciones federales.

El diputado del PT se perfila para el 2024 (Collage/Cuartoscuro/AP)

En el cónclave de Morena también han sido citados integrantes de los partidos aliados—Partido Verde Ecologistas de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT)— los cuales han confirmado sus acuerdos rumbo al 2024 e integrarán de nuevo la coalición Juntos Haremos Historia.

Así como el diputado Noroña fue el perfil elegido del PT para competir en las encuestas del Movimiento de Transformación, Manuel Velasco, senador de la República, ha sido el funcionario que representará al PVEM en dichos procesos.

Ambos legisladores, al igual que las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel, anunciaron que pedirán su licencia para retirarse de su cargo para incursionar en los procesos, por lo que, pocos días previos a la reunión del partido, presentaron las solicitudes al presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Alejandro Armenta Mier.

Reunión de Mario Delgado y Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona/Twitter)

Cabe destacar que Fernández Noroña se reunió personalmente con el líder de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien confirmó la asistencia del petista en el Consejo de Morena. Esto luego de que el diputado se lanzara contra el presidente López Obrador y las dirigencias del propio partido por ser excluido del proceso.

En distintas ocasiones el legislador ha recriminado el trato del primer mandatario federal por su “malos tratos” al no considerado parte de los aspirantes y no invitarlo a las reuniones de las “corcholatas”, no obstante, aseguró que esto no sería un motivo para que dejara de participar en las encuestas, ni dejar a un lado sus aspiraciones para ser el abanderado del partido.

Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco

Luego de que el canciller Ebrard anunciara la renuncia a su cargo para competir por la candidatura presidencial—el pasado 6 de junio— los demás aspirantes comenzaron a suscribirse a estas acciones, siendo el senador Ricardo Monreal el primero en secundar al secretario.

Seguido de él, fue el ex gobernador de Chiapas y el diputado del PT, quienes mandaron sus peticiones al Congreso.

“Presento a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal, a partir del jueves 15 de junio del año en curso (...) Lo anterior, debido a que he decidido participar, en su momento, como precandidato en el proceso interno para elegir la candidatura a la Presidencia de la República de la Coalición “Juntos Hacemos Historia” formada por los Partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México”, destacó en su carta.