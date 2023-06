Monreal reveló qué cargos podrían tener las “corcholatas” de AMLO que pierdan la encuesta de Morena

(Foto: Twitter/rochamoya_)

El todavía senador Ricardo Monreal reconoció este sábado la posibilidad de contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en caso de no ganar la encuesta interna de Morena para elegir al candidato presidencial de 2024.

En conferencia de prensa desde Sinaloa, “la corcholata” del presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los aspirantes ya acordaron los cargos que podrían ocupar tanto en el Congreso como en las Secretarías de Estado si no son “elegidos por el pueblo”.

“Quien gane la encuesta será el coordinador de la defensa de la transformación (coordinador (a) nacional). El segundo y tercer lugar podrán optar por ser el coordinador de la bancada en el Senado o la Cámara de Diputados o miembro del gabinete, secretario de Estado. Y el cuarto, quinto y sexto, hipotéticamente solo serían seis los que participen, tendrían la posibilidad de incorporarse a un espacio de representación proporcional en algunas de las cámaras”, detalló.

Aclaró que esta propuesta tendrá que ser ratificada este domingo 11 de junio por los integrantes del Consejo Nacional de Morena, durante una reunión a la que acudirá junto a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Agusto López, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña.

Sin embargo, para el senador le sería más atractivo la CDMX, pues así lo intentó en 2018 cuando perdió una encuesta interna frente a Sheinbaum, hoy jefa de gobierno, y en la cual acusó irregularidades a favor de la quien es considerada como la corcholata “favorita de AMLO”.

“Que si hay otra alternativa sino logro el triunfo en esta interna, que si tengo pensado en la ciudad. En este momento tengo el Plan A, pero vamos a ver, la política está hecha de circunstancias y soy de los que piensa que donde ayude y donde apoye para que logremos triunfar y ratificar el 24 por el movimiento, ahí estaré”

En este sentido, que las y los mexicanos están preparados para tener una mujer presidenta, pues destacó las virtudes de Sheinbaum, así como las de Ebrard y Augusto López.

Respetará el resultado de la encuesta

Monreal insistió en que se siente el aspirante más capaz por su amplia trayectoria política.

No obstante, respetará los resultados si no le favorecen, pues aseguró que no va a ser instrumento de división y que no está pensando salirse de Morena, incluso, aunque no le toque nada, y que si ese es el caso se dedicará a ser maestro en la Universidad Autonóma de México (UNAM).

“Voy a honrar lo que resulte de la encuesta. Tengo cariño y amistad con los tres, con Claudia, con Marcelo, un político excepcional y Adán una revelación de política de operador. Cualquiera de los cuatro podemos ofrécele al país la profundización de la transición política que México vive desde 2018″

Finalmente, adelantó que las corcholatas y aspirantes a la presidencia estarán obligados a realizar una campaña austera, donde se privilegie a la militancia en asambleas informativas, donde se prohíba el derroche y el exceso de publicidad y propaganda.

En este sentido, a partir del 12 de junio no podrán recibir apoyos públicos; los gobernadores, presidentes municipales e integrantes de sus gabinetes tampoco podrán manifestar su apoyo públicamente.

En la cena del pasado 5 de junio, las “corcholatas” acordaron como propuesta para el Comité Nacional:

Una batería de encuestas, 4 de empresas profesionales y una de Morena. Quien resulte ganador de la encuesta será el coordinador de la defensa de la transformación.