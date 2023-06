Xóchitl Gálvez aseguró que “están convocando provocadores” para evitar que entre a la mañanera de AMLO

AMLO y Xóchitl Gálvez. Foto: Presidencia/Cuartoscuro

Xóchitl Gálvez informó que “desde Palacio Nacional” se lanzó una convocatoria a “provocadores” para evitar sui ingreso a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y así evitar que ejerza su derecho de réplica.

Mediante sus redes sociales, la senadora anunció sobre el supuesto llamamiento aunque no brindó mayores detalles sobre la información ni quién lo llevó a cabo.

El hecho tiene lugar a poco menos de 48 horas de que la panista se presente en la conferencia matutina (o por lo menos esa es su intención) ante el reniego del mandatario federal que ha mencionado que podría reservarse el derecho de admisión.

“Me informan que, desde Palacio Nacional, están convocando provocadores haciéndolos pasar por ‘pueblo’ a impedirme el acceso para hacer valer mi derecho de réplica. ¡Nada que temer! Seré respetuosa. Nos vemos el lunes”, escribió Gálvez a través de un tuit.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz (Foto: PAN Senado)

La legisladora busca presentarse en la conferencia matutina del presidente el lunes 12 de junio luego de que un juez federal le otorgó un amparo (1991/2022) en el que se reconoce su derecho a la contestación luego de alusiones inexactas en relación al tema de programas sociales y que fueron realizadas por AMLO desde el estrado del Salón de Tesorería, sede habitual de las mañaneras.

La panista aseguró que su intención por asistir responde únicamente al deseo de poder aclarar los señalamientos que implicaron a su persona y por ello, descartó hacer declaraciones en torno a temas políticos ajenos o algún tipo de reclamo.

“Él piensa que sólo está para permitirle la entrada a sus corcholatas, todo lo ve desde el punto de vista electoral. Yo nunca le pedí que pusiera palabras en mi boca que no dije.

“Yo entiendo que él sólo hace campaña para sus corcholatas desde la mañanera y lo hace con recursos públicos, yo no pretendo ir a hacer campaña. Lo único que quiero es que se limpie mi nombre de algo de yo no dije”, comentó Gálvez en entrevista para Milenio el pasado 08 de junio.

Todas las mañanas de lunes a viernes, el presidente López Obrador realiza una conferencia con sede habitual en el Salón de Tesorería en Palacio Nacional. Foto: /Presidencia

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que le sea negada la entrada, la senadora dijo que entonces AMLO “se va a exhibir como lo que es, un hombre autoritario”. Sin embargo se mostró positiva en cuanto a un cambio de parecer en el mandatario y lo instó a “reflexionar de aquí al lunes” ya que además, acudirá con el amparo en mano.

Finalmente, la panista afirmó que no necesitará más de 10 minutos en su exposición en un marco de respeto: “No iré a agredirlo ni a ofenderlo ni mucho menos. Simplemente iré a dar mi versión de lo que pienso sobre el tema de pobreza, nada más. No tengo mayor interés en ir a la mañanera a hacer algo más”, comentó.

Por su parte, AMLO además de amagar con negar el acceso a Gálvez y ante sus presuntas pretensiones políticas, pidió a los políticos de oposición que quizá quieran seguir los pasos de la senadora a implementar sus propios espacios mediáticos en lo que puedan hablar sobre lo que deseen.

“Es aspirante a candidata (para jefa de la CDMX), es todo lo que está buscando. Sería muy bueno que diera sus conferencias, pero que no venga aquí a querer utilizar este foro”, dijo el mandatario.