¿Por qué Niurka ignoró a Raquel Bigorra en La Casa de los Famosos? Esto respondió la “Mujer escándalo”

La vedette se sumó a las personalidades que han arremetido en contra la conductora. (TikTok: @piciringuis)

Raquel Bigorra es considerada como una de las personalidades más polémicas dentro de La Casa de los Famosos México. Aunque trató de mantenerse fuera de escándalos durante los primeros días y llevar la fiesta en paz con sus compañeros, terminó recordando una de sus controversias más fuertes: su enemistad con Daniel Bisogno por una “traición”.

Las declaraciones de la conductora cubana abrieron un debate entre sus compañeros, quienes también compartieron su punto de vista sobre lo sucedido. Fue bajo este contexto que Emilio Osorio contó que antes de entrar al reality su madre le advirtió que tuviera cuidado con ella. Y es que hace varios años Niurka Marcos también tuvo diferencias con Raquel Bigorra.

Emilio Osorio aseguró que su mamá le pidió tener cuidado con Bigorra. (Televisa)

Niurka ignoró a Raquel Bigorra en “La Casa de los Famosos”

La Mujer Escándalo hizo una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram donde inevitablemente fue cuestionada por su actitud en la primera gala del reality show. Y es que los televidentes no dejaron pasar por desapercibido que ignoró a Raquel Bigorra mientras acompañaba a su hijo, Emilio Osorio, hasta la entrada de la casa.

Por supuesto habló cuando entré, quiso participar y la vi ahí cacareando delante de mí, pero no la pelee. Ahora sí que literalmente digo te vi pero te ignoré.

La conductora cubana recordó cómo comenzó su distanciamiento con su compadre, Daniel Bisogno. (Foto: Instagram / @rbigorra)

La actriz no quiso profundizar en detalles, sin embargo, dejó entrever que su molestia con Raquel Bigorra surgió por un tema delicado:

“Sí la ignoré. Se me da natural cuando no me importan las personas que tienen un cerebro así (pequeño), que son traicioneras, convenencieras, que no son leales como Raquel Bigorra. Yo la saco de mi existencia, de mi entorno”, dijo.

Niurka participó en "La casa de los famosos" en su versión de Estados Unidos. (Foto: Instagram/@telemundo)

¿Qué pasó entre Niurka y Raquel Bigorra?

Hace algunos años la vedette asistió como invitada especial a Las tardes con la Bigorra, un programa que la presentadora tenía en TV Azteca, sin embargo nunca apareció frente a cuadro.

Supuestamente abandonó el estudio minutos antes de que comenzara la emisión porque se enteró que Raquel Bigorra tenía la intención de enfrentarla cara a cara con Aura Cristina Geithner tras su pelea en Soy tu doble.

Niurka le recomendó a su hijo que "no se dejara de las gargolas" que invaden la industria del entretenimiento. (Foto: instagram/niurka.oficial)

Niurka explicó por qué no trabaja en Televisa

Fue durante la misma dinámica donde la cubana se sinceró sobre su ausencia en proyectos de Televisa: “Si hay algo que yo respeto demasiado y me hago a un lado es el escenario de mis hijos y te explico por qué. ¿Por qué yo no hago tantas cosas en Televisa? porque es el escenario de mis hijos, sobre todo de Emilio con Juan (Osorio), su papá”.

No es que yo sea un estorbo, sino que yo soy muy fuerte, soy una lámpara, yo soy to much y yo les dejo el camino limpiecito para que ellos crezcan.

Romina Marcos también está en un reality: "MasterChef Celebrity México". (Foto Instagram: @romimarcos)

¿Qué consejos compartió con Emilio Osorio?

La actriz contó que antes de que su hijo entrara al reality se acercó para darle algunos consejos:

“Le dije: ‘Tienes que estar listo para que, si te consideran un rival fuerte te tropieces con gente fría que no les va a importar tu edad. Tienes que estar listo para personas que si siente que eres un rival fuerte hagan lo posible por lastimarte, por desconcentrarte, por sacarte de tu centro’, lo hice consciente, nada más, es lo único que necesita”.

Finalmente, sus fans también le pidieron su opinión sobre Wendy Guevara, quien hasta el momento es considerada como la gran favorita para quedarse con el primer lugar.