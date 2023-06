Perrito fue rescatado de casa en riesgo de colapso en Iztapalapa

El animal estaba deshidratado tras pasar mucho tiempo atrapado

Bomberos e integrantes de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Ciudad de México rescataron a un perrito que estaba en una casa en riesgo de colapso en Iztapalapa.

El inmueble ubicado en avenida Telecomunicaciones quedó dañado después de un incendio, por lo que el rescate se logró días después de que las autoridades recibieron el reporte, tras una cuidadosa planeación.

“Tardamos 5 días ¡es cierto! Pero no dejamos de trabajar luego de que recibimos el primer reporte. Entiendo que a veces exigen resultados inmediatos y no, no siempre se puede”, indicó Leticia Varela, titular de la BVA, en un mensaje en redes sociales.

En una primera evaluación del estado de salud del can, la BVA, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encontró signos de deshidratación.

El perrito sobrevivió a un incendio y estuvo atrapado en la casa (Fotos: Tw @LetyVarela)

“El perro está deshidratado pero bien comido, ya en observación y lo cuidaremos”, agregó la titular de la BVA.

Los días previos al rescate los brigadistas llevaron alimento al perro para que resistiera hasta que fuera viable sacarlo de la casa. Su labor fue agradecida por Varela, quien reconoció que le dieron atención al animal sin importar las circunstancias, “con lluvia, sol y sin luz”.

En videos compartidos por la BVA y por el Heroico Cuerpo de Bomberos se puede ver cómo brigadistas y bomberos utilizaron una escalera plegable para poder ingresar al domicilio por la azotea. Finalmente lograron sacar al perrito dentro de una caja transportadora.

Después del rescate, el can fue trasladado a las instalaciones de la BVA en donde está recibiendo atención médica. Usuarios de redes sociales expresaron su agradecimiento con comentarios como: “Nadie de los que critican estamos ahí para ayudar, así que hagan caso omiso a gente mal intencionada” y “El tiempo que se tarde, es una labor que se agradece infinitamente”.

En los últimos días en que el perrito estuvo encerrado en el predio ni siquiera se levantaba (Twitter @LetyVarela)

De acuerdo con reportes en redes sociales, el perro sobrevivió a un incendio y en los últimos días en que estuvo encerrado en el predio ni siquiera se levantaba.

“Pido el valioso apoyo de la Brigada de Vigilancia Animal para auxiliar a este perro sobreviviente de un incendio. Las vecinas aseguran que ya no se levanta”, fue uno de los reportes.

En respuesta, Leticia Varela mantuvo informada a la denunciante sobre el avance en la planeación del rescate, el cual se complicó por el riesgo de derrumbe.

“No hemos podido localizar a nadie en el domicilio desde ayer…. Se han realizado dos visitas. Al inmueble no se nos ha permitido ingresar por riesgo de derrumbe”, señaló.

Días antes rescataron a un perro que estaba dentro de un domicilio desalojado por las autoridades. Lo pusieron a salvo durante las primeras horas del 7 de junio.

“Estaba en un domicilio que fue desalojado por la Autoridad; ya fue asegurado por BVA esta madrugada”, compartió Varela en redes sociales.

La Brigada de Vigilancia Animal se encarga de rescatar a ejemplares de distintas especies, principalmente perros y gatos. Sin embargo, también atienden animales menos comunes que encontrados en zonas urbanas, tales como tlacuaches y cacomixtles.

También dan atención inicial a animales exóticos rescatados por policías capitalinos, tal fue el caso de un búho, un cachorro de león y crías de mono araña que estaban en posesión de vendedores ilegales. Después de recibir cuidados iniciales, estos ejemplares quedan a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Para desarrollar su labor la BVA tiene un equipo de 79 personas capacitadas para el rescate de animales silvestres y domésticos, en barrancas, ductos, árboles de gran altura, canales o lugares de difícil acceso. Asimismo cuenta con un equipo de médicos veterinarios que atienden a los animales heridos.