Coque Muñiz pidió a Yuri que respetara a la comunidad gay tras chiste sobre él

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el actor y cantante explicó los tuits donde pidió a Yuri respeto para la comunidad LGBT

Luego de que Yuri soltara algunas bromas en sus conciertos con respecto a la apariencia física de Coque Muñiz y la orientación sexual de Ricky Martin, el intérprete de Por el amor de una mujer uso su cuenta de Twitter para expresarse de lo sucedido.

En un par de publicaciones, el también actor escribió que no era la primera vez que Yuri lo mencionaba en uno de sus shows, que entendía las bromas pero que no le faltara al respeto a la comunidad gay en el proceso. La veracruzana dijo en su espectáculo: “Cada hombre guapo que se está yendo al monte, hay tanta escases de hombres, ¿verdad, chicas? ¿Por qué Ricky Martin y no el Coque Muñíz?”

No es la primera vez que la intérprete de La maldita primavera entra en controversia con la comunidad LGBT+, pues ya en el pasado ha sido tachada de homofóbica por ciertas declaraciones que ha dado a los medios de comunicación. En una ocasión, la cantante apoyó la película Pink, una cinta que condenaba las adopciones de niños por parte de parejas homoparentales. En más de una ocasión, Yuri ha declarado que simplemente “es su forma de pensar”.

Los tuits que Coque Muñíz publicó decían: “Ya es la segunda vez que me menciona en sus shows y me pregunto ¿dónde quedó el amor a Cristo? ¿Será que ya se le olvidó el evangelio?” y “Yo siempre he sido respetuoso y más con mis compañeros. Que hagan un chiste de mí no me molesta, sólo me da risa, pero no debe faltarle al respeto a la comunidad gay”.

Coque Muñiz dijo respetar profundamente a la comunidad gay

La controversia inició porque un usuario de redes sociales publicó el momento del chiste de Yuri y una respuesta donde argumentaba que lo que decía, lejos de ser inofensivo, tenía cierta carga de homofobia.

Aunado a esta situación, Coque Muñiz tuvo una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en su programa De primera mano para hablar de la presentación del artista en el Lunario. En esta interacción, el comunicador aprovechó para preguntarle sobre sus polémicas publicaciones en Twitter.

“No se vale los ataques de Yuri que ha hecho de manera pública en tu contra, siendo que son compañeros. Porque ella dentro de su espectáculo dice ‘Ricky Martin, qué mala onda que sea gay, tan guapo que está, mejor que fuera gay el Coque’, y lo repite como si fuera un chiste”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

Tuit de Coque Muñiz sobre chiste de Yuri

Coque Muñiz respondió a esto con humor, y dijo, entre bromas, que la cantante tenía razón porque, en efecto, Ricky Martin era más guapo que él; no obstante, dijo que el tema de la comunidad gay sí era algo serio. “Yo sería incapaz de contestar una agresión con otra agresión. Primero, la güera es amiga mía desde hace 30 años, quizás 40 años”.

“Lo único que he recibido yo de ella es amor. Yo me reí mucho, me apreció un comentario divertido. Peor ya me preocupó un poquito los que después me empezaron a llegar (los videos) ya sean viejos o actuales, pero en unos la comunidad gay hacía un comentario fuerte acerca de mi persona. Yo los he apoyado a todos, soy incapaz de faltarles al respeto a mis compañeros, lo que tengan en su vida privada para mí es totalmente igual, los respeto”, dijo Coque.

Gustavo Adolfo Infante indicó que no era el tiempo ni el momento para bromas de esa naturaleza, dadas las fechas que atravesamos. Junio es el mes del orgullo LGBT+. Lalo Carillo comentó que sí molestaban las bromas de Yuri, pues no considera que ser gay sea sinónimo de tener una maldición.

Tuit de Coque Muñiz sobre chiste de Yuri

“No tendría que ser motivo de burla. Creo que Yuri ha venido de una tras otra, pero también no se vale que ni a ti ni a nadie se agarre de puerquito por una broma que va a durar tres segundos pero va a afectar a muchas personas”, añadió Lalo Carrillo.

Así mismo, el cantante declaró que era un chiste que le funcionaba a Yuri que ya había sido constante y se dijo de acuerdo con las opiniones de los conductores de De primera mano.

Tengo muy buenos amigos en la comunidad gay, mi familia lo sabe, mi esposa sus mejores amigos son de la comunidad gay, yo les tengo aprecio y admiración”, comentó Coque Muñiz, “Estoy de acuerdo contigo, estamos en un momento que lo peor que puedes hacer son bromas sobre nuestros compañeros (...) Ella tiene que predicar con el ejemplo”.