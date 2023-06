Wendy Guevara opina sobre polémica de Raquel Bigorra y Daniel Bisogno: “Me vale que me ataquen”

Raquel Bigorra fue cuestionada sobre su distanciamiento con su compadre. (TikTok: @chismeyoutuber)

Daniel Bisogno y Raquel Bigorra construyeron una fuerte amistad que trascendió del ámbito laboral a lo personal en cuestión de meses. Y es que su relación era tan amena que incluso se convirtieron en compadres, pues en 2015 el conductor de Ventaneando y su entonces esposa, Cristina Riva Palacio, se convirtieron en padrinos de Rafaella, fruto del matrimonio de la cubana y Alejandro Gavira.

En ese momento nadie se imaginaba que tan sólo cuatro años después los conductores enfrentarían un fuerte escándalo que terminaría por romper su amistad.

El conductor constantemente está envuelto en controversia por rumores sobre su orientación sexual. (Instagram: @bisognodaniel)

Raquel Bigorra se sinceró sobre su distanciamiento con Daniel Bisogno

Después de casi cuatro años del escándalo, la presentadora de televisión volvió a tocar el tema durante La Casa de los Famosos México. Y es que sus compañeros no pudieron evitar cuestionarla sobre la verdad detrás de su distanciamiento de de Daniel Bisogno cuando supuestamente eran los mejores amigos y se apoyaban en todo.

“Le echaron la culpa a ella de que lo sacó del closet (...) a mí me decían que lo traicionaste”, comentó Wendy desatando controversia entre sus compañeros.

Daniel Bisogno señaló a Raquel Bigorra como la responsable del escándalo. (Foto: Instagram / @rbigorra)

“El hizo su show en lugar de aceptar algo que igual tampoco tiene que decir ni qué eres ni qué no eres, si no quieres decir qué eres, no lo digas, pero no me eches la culpa a mí de tus decisiones. (Me echan la culpa) de que yo lo había sacado de... no me gusta decir esa expresión porque tampoco fue así, pero pasaron muchas cosas”, comenzó Bigorra.

“Él utilizó su espacio para darme, yo creo que más de un mes todos los días”

Como era de esperarse, las personalidades que se encuentran dentro del reality comenzaron a contar cómo vieron todo el escándalo desde fuera. Tal fue el caso de Sergio Mayer, quien comentó que en ese entonces: “Todo el grupo se sumó”.

Wendy es considerada como la favorita para ganar el reality. (La Casa de los Famosos)

“Es un programa de espectáculos donde a eso se dedican, entonces me estuvieron dando casi un mes y dijeron muchas cosas que obvio no fueron ciertas porque ni lo vendí ni lo traicioné. Yo no voy a ningún tipo de ese lugares, imagínate yo con una cámara para ir a ver qué era o que no era, a mí que me importa”, agregó .

Poncho de Nigris interrumpió a Raquel Bigorra para que aclarara cuál era el verdadero motivo por el cual terminó su amistad con Bisogno: “O sea, lo que dicen es que tú lo grabaste y lo vendiste, lo pasaste o algo así”.

La cubana comentó que el verdadero problema fue que Daniel Bisogno la señaló públicamente como la responsable del escándalo que se desató sobre su orientación sexual:

Daniel Bisogno y Raquel rompieron comunicación (Instagram: @patichapoy)

“Él no dijo: “Ella fue y me grabó' sino que dijo: ‘Ella me vendió', que yo lo había vendido a la revista ésta. Pero a parte cuántas portadas han salido después de eso y yo ya no le hablé obviamente, compadres de ida y vuelta”, comentó la cubana.

En cuanto Raquel Bigorra terminó de contar su versión de los hechos, Wendy Guevara compartió su punto de vista sobre lo sucedido como una persona que vio el escándalo como público: “Yo creo que él ya estaba enterado de esas fotos y le han de haber pedido una lana ‘sino sacamos las fotos donde te estás besuqueando, casi sacando la reata al morrillo ese’ porque yo vi las fotos”