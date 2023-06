UNAM finalizó estudio del caso Yasmín Esquivel y llamó a que “se le permita concluir”

UNAM confirmó que finalizó el estudio del caso Yasmín Esquivel (Foto: Azucena Uresti/Twitter)

El Comité Universitario de Ética (CUÉTICA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que finalizó el estudio del caso de Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este órgano manifestó que está en posibilidades de presentar un dictamen cuidadoso y extenso.

Te puede interesar: No hubo plagio: jueza declaró a Yasmín Esquivel como la única autora de su tesis

Sin embargo, está impedida a emitir los resultados de su análisis por mandatos judiciales. En ese sentido, este 9 de junio externó que “se suma a la apelación hecha por la Universidad para que se le permita concluir su trabajo académico”.

El comité detalló que el dictamen fue elaborado con base en los documentos y alegatos presentados durante la comparecencia de Esquivel de febrero de este año y en un segundo paquete de escritos entregados por su representante.

Te puede interesar: ¿La sentencia a favor de Yasmín Esquivel es inapelable?: qué dice el sistema jurídico mexicano

“Con base en una larga experiencia académica, estudiaron de forma cuidadosa un extenso cúmulo de elementos, entre ellos, la totalidad de las pruebas, documentos y escritos recibidos por parte de los entonces alumnos de la UNAM”, expuso CUÉTICA.

UNAM aseguró que está en condiciones de presentar dictamen sobre el caso Yasmín Esquivel (FOTO:CUARTOSCURO)

El día previo Yasmín Esquivel anunció que en una resolución judicial quedó establecido que es la única autora de la tesis con la que se tituló en la UNAM.

Te puede interesar: UNAM continuará su defensa contra Yasmín Esquivel y acusó no haber sido notificada de la resolución

“La resolución definitiva que hoy hicieron pública mis abogados confirma lo que dije y probé desde el inicio”, expresó la ministra, dando por concluido el asunto.

En conferencia el prensa el abogado Alejandro Romano, representante legal de Esquivel, aseguró que se trata de una sentencia inapelable dictada por María Magdalena Malpica Cervantes, jueza novena de lo civil.

La UNAM denunció que no fue notificada oportunamente sobre esta resolución y advirtió no tiene efectos en el seguimiento interno que está dando al caso, debido a que en la sentencia no fue integrada como parte interesada.

“Los alcances de esta sentencia, por tanto, no obligan a la Universidad ni comprometen sus funciones académicas sustantivas”, anunció la Máxima Casa de Estudios en un comunicado.

La institución educativa reiteró además que seguirá su defensa ante el juicio civil que le impide entregar el dictamen en relación a la apropiación indebida de una de dos tesis, la primera presentada por Edgar Ulises Báez Gutiérrez y la segunda por Esquivel Mossa.

UNAM enfrenta cuatro juicios más: dos de amparo y dos civiles, todos promovidos por los representantes legales de la ministra de la SCJN.

En tanto Esquivel está ante denuncia penal en su contra falsedad de declaraciones. Además de que en la Suprema Corte el asunto está a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara.

Frente a este contexto el caso Yasmín Esquivel está lejos de quedar fuera de agenda, pese a que la ministra dio cierre al tema después de la resolución a su favor emitida por una jueza.

´”En lo personal, con esta determinación, yo doy por concluido el tema y continúo, sin distracciones, con mi compromiso -de hace más de 38 años en el servicio público- y la obligación legal y moral que tengo con la impartición de la justicia en México, como Ministra de la SCJN”, fueron sus palabras.

*Información en desarrollo