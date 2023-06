Rubén Moreira culpó a Movimiento Ciudadano de la derrota del PRI en Edomex

El líder del PRI en Diputados arremetió contra Dante Delgado (Cuartoscuro)

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, culpó a Movimiento Ciudadano (MC) de la derrota que tuvo la coalición Va por el Estado de México, luego de que el tricolor gobernó la entidad por más de nueve décadas.

Te puede interesar: Alito Moreno acusó a Alfredo del Mazo de darle la espalda al PRI en Edomex

Por medio de un video en Instagram, el exgobenador de Coahuila mandó un mensaje directo a Dante Delgado Rannauro, coordinador del partido naranja, en donde lo acusó de haber llamado a la ciudadanía a no votar por el PRI en el territorio mexiquense, por lo que lo señaló como uno de los responsables de la derrota.

Pese a lo anterior, el legislador federal recordó que Movimiento Ciudadano obtuvo sólo el 2% de votos en la elección de Coahuila, esto en referencia a los comicios para el Congreso de la entidad; mientras que en el Estado de México presumiblemente se quedaron sin registro debido a que no participaron en el proceso del pasado domingo.

Te puede interesar: Movimiento Ciudadano propuso limitar que se “premie” a exgobernadores con embajadas y consulados

“Seamos serios, Dante, tú llamaste a no votar por el PRI, tú eres uno de los responsables de lo sucedido en el Estado de México. La realidad, querido Dante, es que sacaron el dos por ciento en la elección de Coahuila. No tienen registro en el Estado de México, 0 por ciento”, refirió.

Movimiento Ciudadano inició una campaña contra el PRI (Twitter/@MovCiudadanoCMX)

No obstante, el priista invitó al senador a “echarse una cheve (tomarse una cerveza)” para que puedan hablar de seguridad, especialmente en los estados que MC gobierna —Nuevo León y Jalisco—, pues los acusó de no haber realizado alguna autocrítica, debido a que en dichas entidades habría presencia de inseguridad y narco.

Te puede interesar: Los motivos de MC para no subirse ”al Titanic” del PRI, PAN y PRD en 2024

Finalmente, recordó que tanto el PRI, como el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), han invitado al partido naranja a unirse a la alianza opositora, pero se han negado y lo señaló por presuntamente preferir “un barquito” a construir un mejor futuro para el país.

“Se te ha ofrecido sumarte a una gran coalición opositora y no lo has querido hacer, porque prefieren tener un barquito a construir por el país. A ver si después nos echamos un chave y hablamos de seguridad y de por qué MC no ha realizado una autocrítica de lo que está pasando en los estados que gobierna, donde hay una gran inseguridad, donde el narco pasea por las calles”, refirió.

Rubén Moreira también lanzó dardos a Samuel García (Cuartoscuro)

Sin embargo, los mensajes no sólo fueron contra Dante Delgado, sino que también tocaron a Samuel García, gobernador de Nuevo León, al cual acusó de supuestamente vivir en un “mundo de fantasía” en el que se ha esforzado por crear una “realidad rosa” para la entidad cuando en el estado se vive una realidad “negra, opaca y oculta”.

Aunado a lo anterior, el diputado condenó la actuación de todo el partido, pues sentenció que supuestamente no son ni movimiento ni tienen calidad ciudadana, pues, desde su perspectiva, en Nuevo León estarían haciendo favores a Morena, desprestigiando opositores y denostando el trabajo de Va por México.

Finalmente, también acusó al partido de “secuestrar” recursos inventando mesas de trabajo que no se han realizado, en lugar de “poner a trabajar” para mejorar las condiciones del estado del norte del país y no sólo para los seguidores de redes sociales.

“Este partido ni es movimiento ni es ciudadano, continúa desde el ejecutivo estatal de Nuevo León haciendo favores a Morena, desprestigiando a los opositores y denostando a la coalición Va por México, secuestrando recursos e inventando mesas de trabajo que no se han realizado, en lugar de ponerse a trabajar para todos en el estado y no solo para sus seguidores”, explicó en un video que quedó guardado en Instagram.