¿Por qué Maite Perroni no ha dejado que los RBD conozcan a su hija?

La gira de RBD comenzará en agosto. (Foto: Instagram/@rbd_musica)

Maite Perroni se encuentra viviendo uno de los momentos más felices de su vida, pues cumplió su sueño de convertirse en madre de una hermosa niña a quien nombró Lía. De acuerdo con la información que tanto ella como su esposo, Andrés Tovar, compartieron a través de sus redes sociales, su bebé habría nacido el 16 de mayo de este 2023.

Bienvenidas las desveladas, los pañales… junto a nuestro amor incondicional! Eres nuestra más grande bendición. Te amamos LÍA!

Maite Perroni y Andrés Tovar se casaron en octubre de 2022. (Jovani Pérez/Infobae)

Los orgullosos padres primerizos acompañaron su anuncio con su primera fotografía familiar; Maite Perroni, Andrés Tovar y Lía unieron sus manos para simbolizar su unión. Como era de esperarse, la sección de comentarios de la enternecedora publicación de Instagram se llenó con felicitaciones y muestras de cariño.

Entre las reacciones destacó Dulce María: “Bebita hermosa bienvenida !! y también a la nueva mamá hermosa. Los queremoooos!!” y Anahí comentó: “Bebecita hermosa, ¡bienvenida! Te amamos”.

Al parecer ellas dos fueron las únicas integrantes de RBD que reaccionó al nacimiento de Lía, pues los demás cantantes brillaron en el post por su ausencia.

Dulce María tiene una bebé, mientras que Anahí tiene dos hijos. (Instagram)

¿Maite Perroni no deja que los RBD conozcan a su hija?

Los demás integrantes de la famosa agrupación pop mexicana se mantuvieron al margen de la situación hasta hace unos días, cuando Christopher Uckermann y Christian Chávez tuvieron un encuentro con medios durante una firma de autógrafos. Según contó quien comenzó su carrera como estrella infantil junto a Belinda en Aventuras en el Tiempo, Maite Perroni no ha permitido que ninguno de ellos visite a su hija.

“Hablé con ella, pero todavía no he visto a la bebé. No nos ha dejado todavía, está recién nacida, pero ya nos tocará pronto”, declaró Uckermann.

Desde que Maite Perroni y Andrés Tovar se casaron desataron rumores de embarazo. (Instagram: @maiteperroni)

El cantante no quiso entrar en detalles, sin embargo, dejó entrever que su compañera decidió tener su parto en Estados Unidos, donde ha permanecido desde el nacimiento de su bebé junto a su familia hasta esta primera semana de junio:

“Está en Estados Unidos, pero sí pude hablar con ella y se le siente, está muy feliz, muy contenta ahorita”, agregó.

Christian Chávez no se quedó atrás y aprovechó las cámaras y micrófonos para compartir con todos los fans de RBD su sentir por el nacimiento de Lía: “Me siento muy contento, muy feliz. Ya somos tíos nuevamente, ya estamos grandes”.

La agrupación mexicana comenzó como parte del remake mexicano de Rebelde. (Foto @rbd_musica)

Los cantantes compartieron más detalles sobre cómo se encuentra Maite Perroni y tampoco aclararon cuáles son las razones por las que su compañera no ha permitido que visiten a su jija. No obstante, Christopher Uckermann dejó entrever que la protagonista de telenovelas habría tomado esta decisión para salvaguardar la integridad de su pequeña Lía, ya que es una bebé recién nacida.

Maite Perroni estará en “Soy Rebelde Tour 2023″ tras nacimiento de su bebé

La protagonista de La Gata concedió una entrevista para @laroiz, donde compartió cómo planea participar en la gira de RBD sin descuidar a su bebé.

El matrimonio habría decidido que su hija naciera en Estados Unidos. (Maite Perroni)

“Estoy acompañada de mucho amor, de mucho apoyo y de una contención que me fortalece muchísimo para poder dar todos estos pasos tan importantes. También, el hecho de poder compartir esta nueva etapa es un reto y es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y que, además, mis amigas que ya tienen experiencia me van acompañando y coacheando, me van dando tips, consejos y sugerencias”, declaró.