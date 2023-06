Estos fueron los motivos por los que Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se reconciliaron

La actriz explicó las razones por las que decidió tener una segunda oportunidad con Leonardo de Lozanne (Ig:sandraecheverriaoficial) (Ig: @leozanne)

La actriz mexicana Sandra Echeverría explicó durante una conferencia cuáles fueron los motivos por los que decidió reconciliarse amorosamente con el cantante Leonardo de Lozanne después de que anunciaran su separación tras ocho años de matrimonio y con quien tiene un hijo en común.

La protagonista de la película Busco Novio Para Mi Mujer reveló que fue una equivocación que por un momento pensara en separarse del exvocalista de Fobia sólo porque sus carreras estuvieran tomando rumbos distintos, además aseguró que ahora que retomaron su romance se encuentra muy feliz.

Pero qué fue lo que llevó a la pareja a tomar la decisión de continuar con su relación después de anunciar públicamente que se separaron. El primero de los motivos fue el amor que todavía sienten entre ellos, algo que ella llamó “verdadero amor” el cual, exclamó, salió triunfante ante cualquier conflicto.

Uno de los motivos de su reconciliación fue el amor que aún sienten el uno por el otro. (Instagram: @sandraecheverriaoficial)

“No, todo bien, la verdad es que ganó el amor, sí, seguimos juntos, bendito Dios, sí, gracias, o sea cuando gana el amor, gana el amor, no hay de otra, de repente pasó el tiempo y nos cuestionamos sobre qué estábamos haciendo si todavía nos amábamos, yo lo amo y él, a mí, eso es lo más importante”, confesó Sandra Echeverría.

El segundo de los motivos, dijo la actriz de Las Píldoras de mi Novio, fue que desde el momento en que inició su relación ellos acordaron tener un proyecto que implicara estar toda la vida juntos y esto, por el momento, lo respetaron porque aún estaban enamorados. Así lo comentó:

Es cuestión de organizarnos, de que podamos plantear un proyecto de vida juntos que es lo que planeamos y siempre quisimos hacer. Nuestras carreras se empezaron a ir por otros lados...”.

La tercera justificación sobre el porqué retomaron su matrimonio de más de 8 años fue porque tomaron esta decisión pensando en todo momento en la familia que habían formado juntos y que ya implicaba al pequeño Andrés de 8 años de edad, Por lo que pensando en el bienestar del hijo que Sandra Echeverría comparte con Leonardo de Lozanne decidieron mantenerse juntos.

Ambos famosos pensaron en la familia que formaron como uno de los motivos para mantenerse juntos. (Instagram: @sandraecheverriaoficial)

“...pero también tomamos decisiones con base en la familia. Así que, bueno, estamos muy contentos de estar nuevamente juntos. Yo estoy muy contenta y mi corazón está nuevamente feliz”, compartió Echeverría.

¿Por qué se iban a separar Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne?

Las razones que la famosa pareja indicó como las culpables que los llevaron a pensar en la separación y posterior divorcio tras casi una década de matrimonio fue que tomaron proyectos profesionales que comenzaron a causar estragos en su relación porque les consumía mucho tiempo y empezaron a descuidar la atención que se daban uno al otro.

En aquel momento Sandra Echeverría confesó que el distanciarse de Leonardo de Lozanne era algo muy doloroso que causaba estragos en su ánimo y en sus sentimientos, por su parte el intérprete de Hoy Tengo Miedo dijo que si bien le dolía enfrentar la desaparición, era una oportunidad para tener un nuevo comienzo.

Sandra Echeverría confesó que separarse de Leonardo era lo más doloroso de toda su vida. (Cortesía Ocesa)

“No es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida, pero finalmente me importa que él esté bien y me importa yo estar bien, y si vamos a estar mejor separados, pues venga, porque la verdad es un hombre que amo, que siempre voy a amar, es el padre de mi hijo y lo que más me importa es que nosotros estemos mejor”, declaró en aquel momento Sandra Echeverría tras el anuncio de su separación.

Finalmente, como lo dijo la actriz, triunfó el amor y más de uno se llevó la sorpresa de que, después de todo, decidieran continuar con su historia amorosa de casi una década.